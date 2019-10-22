«Галатасарай» — «Реал». Прогноз (к. 1.66) и ставки на тоталы в Лиге чемпионов 22 октября 2019 года

«Галатасарай»
На данный момент турецкая команда заработала лишь 1 балл, но по дополнительным показателям она опережает «Реал» в Группе А, занимая 3 место в турнирной таблице.
В первом поединке в рамках ЛЧ коллектив из Стамбула в Бельгии расписал мировую с «Брюгге» (0:0). А через несколько дней желто-красные не выявили сильнейшего в поединке с «Йени Малатьяспором» в чемпионате (1:1).
Ничьей завершилась встреча с «Фенербахче» (0:0), а во второй игре в Лиге чемпионов «Галатасарай» уступил ПСЖ (0:1).
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В 7 туре Суперлиги подопечные Фатиха Терима разошлись миром с «Генчлербирлиги» (0:0), а в домашнем матче с «Сивасспором» хозяева победили (3:2).
«Реал»
Сейчас в Группе А «королевский клуб» занимает последнее место в таблице, имея в активе лишь 1 балл. В двух поединках на евроарене команда успела пропустить 5 голов, забив дважды.
На старте турнира «Реал» был разгромлен ПСЖ (3:0). Но затем в чемпионате коллектив Зинедина Зидана взял верх над «Севильей» (0:1) и «Осасуной» (2:0).
«Галатасарай» — «Реал»: второй прогноз с коэф. к. 1.84
А в 7 туре испанской Примеры «бланкос» расписали мировую в противостоянии с «Атлетико» (0:0). Ничья была зафиксирована и во втором матче мадридцев в ЛЧ. На «Сантьяго Бернабеу» хозяева не смогли одолеть «Брюгге» (2:2).
5 октября «Реал» в домашнем первенстве победил «Гранаду» (4:2), а в 9 туре Ла Лиги подопечные Зидана потерпели поражение в чемпионате от «Мальорки» (1:0).
Прогноз
На победу «Галатасарая» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,70, на ничью — 4,30, а на победу «Реала» — 1,60.
Хозяева матча в Стамбуле будут стараться играть на равных с любым соперником, а «Реалу» необходимо зарабатывать три очка в гостях. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,66. 0