«Галатасарай» — «Реал». Прогноз (к. 1.66) и ставки на тоталы в Лиге чемпионов 22 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» будет принимать «Реал». Игра пройдет на «Тюрк Телеком Арене» 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Реал».

«Галатасарай»

На данный момент турецкая команда заработала лишь 1 балл, но по дополнительным показателям она опережает «Реал» в Группе А, занимая 3 место в турнирной таблице.

В первом поединке в рамках ЛЧ коллектив из Стамбула в Бельгии расписал мировую с «Брюгге» (0:0). А через несколько дней желто-красные не выявили сильнейшего в поединке с «Йени Малатьяспором» в чемпионате (1:1).

Ничьей завершилась встреча с «Фенербахче» (0:0), а во второй игре в Лиге чемпионов «Галатасарай» уступил ПСЖ (0:1).

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В 7 туре Суперлиги подопечные Фатиха Терима разошлись миром с «Генчлербирлиги» (0:0), а в домашнем матче с «Сивасспором» хозяева победили (3:2).

«Реал»

Сейчас в Группе А «королевский клуб» занимает последнее место в таблице, имея в активе лишь 1 балл. В двух поединках на евроарене команда успела пропустить 5 голов, забив дважды.

На старте турнира «Реал» был разгромлен ПСЖ (3:0). Но затем в чемпионате коллектив Зинедина Зидана взял верх над «Севильей» (0:1) и «Осасуной» (2:0).

«Галатасарай» — «Реал»: второй прогноз с коэф. к. 1.84

А в 7 туре испанской Примеры «бланкос» расписали мировую в противостоянии с «Атлетико» (0:0). Ничья была зафиксирована и во втором матче мадридцев в ЛЧ. На «Сантьяго Бернабеу» хозяева не смогли одолеть «Брюгге» (2:2).

5 октября «Реал» в домашнем первенстве победил «Гранаду» (4:2), а в 9 туре Ла Лиги подопечные Зидана потерпели поражение в чемпионате от «Мальорки» (1:0).

Прогноз

На победу «Галатасарая» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,70, на ничью — 4,30, а на победу «Реала» — 1,60.

Хозяева матча в Стамбуле будут стараться играть на равных с любым соперником, а «Реалу» необходимо зарабатывать три очка в гостях. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,66. 0