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    Продолжит ли побеждать команда Слуцкого?

    «ВВВ Венло» — «Витесс». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 19 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол России
    Прогноз на «ВВВ Венло» — «Витесс»
    «Витесс» идет на четвертом месте
    В 10 туре чемпионата Нидерландов «ВВВ Венло» будет принимать «Витесс». Встреча начнется в 21:45 мск. Прогноз на «ВВВ Венло» — «Витесс».

    «ВВВ Венло»

    По итогам девяти туров «ВВВ Венло» занимает 13-е место с девятью очками в активе. Команда на три балла опережает зону вылета.

    В текущей кампании Эредивизии коллектива одержал только три победы. Сперва был бит «Валвейк» (3:1), затем «Утрехт» (2:1), после чего «Гронинген» (2:1).

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    В предыдущих трех турах клуб терпел одни поражения. После 1:3 от «Виллем II» случились разгромы от «Херенвена» (0:3) и ПСВ (1:4).

    «Витесс»

    Так уж случилось, что коллектив из Арнема отстал от лидеров турнирной таблицы «Аякса» и ПСВ на 3 пункта. Сейчас желто-черные с 20 очками занимают 4 строчку в рейтинге.

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    Старт сезона для подопечных Леонида Слуцкого начался с результативной ничьей в домашней встрече с «Аяксом» (2:2). А в следующем туре «Витесс» победил «Виллем II» (0:2).

    Третий поединок в рамках Эредивизи также завершился удачно. Желто-черные на своем поле крупно обыграли «Эволле» (3:0). Затем коллектив из Арнема разошелся миром с «Хераклесом» (1:1), но 1 сентября сумел одолеть «АЗ Алкмар» (2:1).

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    • Впервые команда Слуцкого проиграла в 6 туре чемпионата, потерпев разгромное поражение от ПСВ (5:0), но уже через неделю «Витесс» снова заработал 3 очка, победив «Фортуну» (4:2).

    Последующие два поединка он также выиграл — у «Валвейка» (2:1) и «Утрехта» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,7, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,4, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0

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