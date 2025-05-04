Эмполи — Лацио. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия A, 4 мая 2025 года

4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Лацио». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице.

При этом «Эмполи» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эмполи» уступил «Фиорентине» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Венецию» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Эмполи» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Кристиан Куаме, Юсеф Малех — травмированы. Альберто Грасси, Лиэм Хендерсон — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Синие» давно находятся на заметном спаде. Команда не может победить с начала декабря прошлого года.

Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Эмполи» твердо намерен выбраться от зоны вылета.

«Лацио»

Турнирное положение: Лациале сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 2 очка отстает от заветной четверки. При этом забила команда 57 мячей в 34 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Лациале не смогли обыграть «Парму» (2:2).

До того команда уверенно переиграла «Дженоа» (2:0). А вот из Лиги Европы римляне вылетели, в серии пенальти уступив «Буде-Глимту».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Мануэль Лаццари, Нуну Тавареш — травмированы.

Состояние команды: Лациале не блещут стабильностью результатов. Да и кадровых проблем у римлян немало.

При этом «Лацио» имеет весьма недежные тылы. Команда пропустила 45 мячей в 34 поединках итальянского чемпионата.

Лациале в четырех последних очных поединках обыграли «Эмполи». Да и в нынешней диспозиции команда явно не собирается терять драгоценные очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Даже без нескольких основных исполнителей лациале мощнее оппонента.

Статистика для ставок

«Лацио» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Эмполи» не побеждает с декабря прошлого года

«Эмполи» уступил римлянам в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: «Лацио» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

«Эмполи» традиционно неудачно противостоит римлянам, да и атака «синих» выглядит бледно.

Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05