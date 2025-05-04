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    Лациале будут торопиться!

    Эмполи — Лацио. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия A, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Лацио»
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    Маттео Гендузи
    4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Лацио». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Мая 2025 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 13:30 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице.

    При этом «Эмполи» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 34 матчах.

    Эмполи — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эмполи» уступил «Фиорентине» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Венецию» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Эмполи» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Кристиан Куаме, Юсеф Малех — травмированы. Альберто Грасси, Лиэм Хендерсон — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Синие» давно находятся на заметном спаде. Команда не может победить с начала декабря прошлого года.

    Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Эмполи» твердо намерен выбраться от зоны вылета.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Лациале сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» на 2 очка отстает от заветной четверки. При этом забила команда 57 мячей в 34 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Лациале не смогли обыграть «Парму» (2:2).

    До того команда уверенно переиграла «Дженоа» (2:0). А вот из Лиги Европы римляне вылетели, в серии пенальти уступив «Буде-Глимту».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Мануэль Лаццари, Нуну Тавареш — травмированы.

    Состояние команды: Лациале не блещут стабильностью результатов. Да и кадровых проблем у римлян немало.

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    При этом «Лацио» имеет весьма недежные тылы. Команда пропустила 45 мячей в 34 поединках итальянского чемпионата.

    Лациале в четырех последних очных поединках обыграли «Эмполи». Да и в нынешней диспозиции команда явно не собирается терять драгоценные очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Даже без нескольких основных исполнителей лациале мощнее оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Эмполи» не побеждает с декабря прошлого года

    • «Эмполи» уступил римлянам в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

    Прогноз: «Лацио» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

    «Эмполи» традиционно неудачно противостоит римлянам, да и атака «синих» выглядит бледно.

    Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эмполи — Лацио?

    Матч Эмполи — Лацио состоится 04 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эмполи — Лацио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эмполи — Лацио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эмполи — Лацио?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эмполи — Лацио?

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Эмполи — Лацио: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 04.05.202513:30. Лациале будут торопиться!
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