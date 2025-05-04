Эмполи — Лацио. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия A, 4 мая 2025 года

Эмполи
Лацио
«Эмполи»
Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице.
При этом «Эмполи» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 34 матчах.
Эмполи — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эмполи» уступил «Фиорентине» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Венецию» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Эмполи» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Кристиан Куаме, Юсеф Малех — травмированы. Альберто Грасси, Лиэм Хендерсон — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Синие» давно находятся на заметном спаде. Команда не может победить с начала декабря прошлого года.
Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Эмполи» твердо намерен выбраться от зоны вылета.
«Лацио»
Турнирное положение: Лациале сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» на 2 очка отстает от заветной четверки. При этом забила команда 57 мячей в 34 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Лациале не смогли обыграть «Парму» (2:2).
До того команда уверенно переиграла «Дженоа» (2:0). А вот из Лиги Европы римляне вылетели, в серии пенальти уступив «Буде-Глимту».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Мануэль Лаццари, Нуну Тавареш — травмированы.
Состояние команды: Лациале не блещут стабильностью результатов. Да и кадровых проблем у римлян немало.
При этом «Лацио» имеет весьма недежные тылы. Команда пропустила 45 мячей в 34 поединках итальянского чемпионата.
Лациале в четырех последних очных поединках обыграли «Эмполи». Да и в нынешней диспозиции команда явно не собирается терять драгоценные очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Даже без нескольких основных исполнителей лациале мощнее оппонента.
Статистика для ставок
- «Лацио» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Эмполи» не побеждает с декабря прошлого года
- «Эмполи» уступил римлянам в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.
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Прогноз: «Лацио» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.
«Эмполи» традиционно неудачно противостоит римлянам, да и атака «синих» выглядит бледно.
Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05