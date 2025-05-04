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    Мерсисайдцы уступят мотивированному «Челси»

    Челси — Ливерпуль: прогноз ставки за 2.10 на центральный матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ливерпуль»
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    Мохаммед Салах
    4 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 18:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Челси» на 2 зачетных пункта отстает от третьей строчки. А вот забила команда 59 мячей в 34 поединках чемпионата.

    Челси — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» одолели «Юргорден» (4:1).

    До того команда нанесла поражение «Эвертону» (1:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Фулхэм» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Челси» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Роберт Санчес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Аристократы» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Ливерпулем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Челси» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аристократы» должны воспользоваться отсутствием турнирной мотивации у соперника.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы уже досрочно стали чемпионами. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ливерпуль» на 15 пунктов опережает идущий следом «Арсенал». При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1).

    До того команда с минимальным счетом переиграла «Лестер». Да и поединок с «Вест Хэмом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Джо Гомес — травмирован.

    Состояние команды: Мерсисайдцы нынче находятся на подъеме. Команда Арне Слота победила трижды кряду.

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    При этом «Ливерпуль» весьма преуспевает в плане реализации. Мерсисайдцы настреляли 80 мячей в 34 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Мохаммед Салах настрелял 28 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Мерсисайдцы не собираются расслабляться даже в статусе чемпиона.

    Статистика для ставок

    • Команда Слота пропускает в среднем чуть реже гола за матч

    • Мерсисайдцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Аристократы» уже 4 года не обыгрывают «Ливерпуль»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы сохранить место в зоне Лиги чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Челси» нынче находится в приличных кондициях, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию на остаток чемпионата.

    Ставка: Победа «Челси» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Челси — Ливерпуль?

    Матч Челси — Ливерпуль состоится 04 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Челси — Ливерпуль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Челси — Ливерпуль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — Ливерпуль?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — Ливерпуль?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Челси — Ливерпуль: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 04.05.202518:30. Мерсисайдцы уступят мотивированному «Челси»
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