Челси — Ливерпуль: прогноз ставки за 2.10 на центральный матч АПЛ

4 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Челси» на 2 зачетных пункта отстает от третьей строчки. А вот забила команда 59 мячей в 34 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» одолели «Юргорден» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Эвертону» (1:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Фулхэм» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Челси» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Роберт Санчес — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Аристократы» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Ливерпулем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Челси» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аристократы» должны воспользоваться отсутствием турнирной мотивации у соперника.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы уже досрочно стали чемпионами. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ливерпуль» на 15 пунктов опережает идущий следом «Арсенал». При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1).

До того команда с минимальным счетом переиграла «Лестер». Да и поединок с «Вест Хэмом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Джо Гомес — травмирован.

Состояние команды: Мерсисайдцы нынче находятся на подъеме. Команда Арне Слота победила трижды кряду.

При этом «Ливерпуль» весьма преуспевает в плане реализации. Мерсисайдцы настреляли 80 мячей в 34 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Мохаммед Салах настрелял 28 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Мерсисайдцы не собираются расслабляться даже в статусе чемпиона.

Статистика для ставок

Команда Слота пропускает в среднем чуть реже гола за матч

Мерсисайдцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Аристократы» уже 4 года не обыгрывают «Ливерпуль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы сохранить место в зоне Лиги чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке.

«Челси» нынче находится в приличных кондициях, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию на остаток чемпионата.

Ставка: Победа «Челси» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70