Челси — Ливерпуль: прогноз ставки за 2.10 на центральный матч АПЛ

Челси
Ливерпуль
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Челси» на 2 зачетных пункта отстает от третьей строчки. А вот забила команда 59 мячей в 34 поединках чемпионата.
Челси — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» одолели «Юргорден» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Эвертону» (1:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Фулхэм» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Челси» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Роберт Санчес — травмированы.
Состояние команды: «Аристократы» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Матчи с «Ливерпулем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Челси» уступил 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аристократы» должны воспользоваться отсутствием турнирной мотивации у соперника.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы уже досрочно стали чемпионами. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Ливерпуль» на 15 пунктов опережает идущий следом «Арсенал». При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1).
До того команда с минимальным счетом переиграла «Лестер». Да и поединок с «Вест Хэмом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Джо Гомес — травмирован.
Состояние команды: Мерсисайдцы нынче находятся на подъеме. Команда Арне Слота победила трижды кряду.
При этом «Ливерпуль» весьма преуспевает в плане реализации. Мерсисайдцы настреляли 80 мячей в 34 матчах чемпионата Англии.
В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Мохаммед Салах настрелял 28 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Мерсисайдцы не собираются расслабляться даже в статусе чемпиона.
Статистика для ставок
- Команда Слота пропускает в среднем чуть реже гола за матч
- Мерсисайдцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- «Аристократы» уже 4 года не обыгрывают «Ливерпуль»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы сохранить место в зоне Лиги чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке.
«Челси» нынче находится в приличных кондициях, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию на остаток чемпионата.
Ставка: Победа «Челси» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70