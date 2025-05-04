Родригес-Робертсон. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 пройдет поединок Марины Родригес и Джиллиан Робертсон в женском минимальном весе. Начало — 02:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Родригес-Робертсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марина Родригес

Турнирное положение: Родригес опытный боец с 20 победами в ММА, но последние годы ее карьера идет под откос. После четырех поражений в пяти боях она балансирует на грани вылета из UFC. При этом занимает девятую строчку в рейтинга.

Последние бои: Мексиканка в пяти последних боях проиграла Ясмин Лусиндо, Джессике Андраде, Аманде Лемос и Вирне Яндиробе. Единственная победа за этот период была техническим нокаутом в поединке с Мишель Уотерсон.

Состояние бойца: Марина представляет собой техничного кикбоксера. Ее стиль — давление в стойке и работа в клинче. Однако возраст (37 лет) и слабая защита от тейкдаунов делают ее уязвимой против борцов. Да и в поздних раундах Родригес слишком часто проседает функционально.

Джиллиан Робертсон

Турнирное положение: Робертсон восходящая звезда дивизиона. Пока не входит в топ-10 и занимает 12-ю строчку в женском минимальном весе.

Последние бои: В последнем поединке канадка переиграла Луану Пинейро по очкам, а до этого аналогичным образом одолела Мишель Уотерсон. Единственное поражение за два года у Робертсон было раздельным решением в бою против Табаты Риччи.

Состояние бойца: Робертсон зарекомендовала себя, как высококлассный борец. За карьеру Джиллиан 13 раз победила сабмишнами. У нее хороший контроль в партере, а также она умеет выходить на болевые приемы в разных ситуациях.

Статистика для ставок

Родригес уступила 4 раза в пяти последних встречах

Робертсон одержала 5 побед в шести последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры видят фаворитом Джиллиан Робертсон. На ее победу дают коэффициент 1.30, тогда как успех Родригес оценивают в 3.66.

Прогноз: Родригес будет пытаться перебить визави в стойке, но Робертсон не даст ей шанса. Джиллиан с первых минут загонит бразильянку в партер и будет искать удушающие приемы. Родригес, несмотря на опыт, не сможет противостоять грэпплингу Робертсон — ее защита на земле оставляет желать лучшего. Если бой останется в стойке, у Марины есть шанс на победу, но Робертсон слишком сильна в борьбе. Вероятнее всего, канадка будет доминировать все три раунда и заберет победу решением.

Ставка: Победа Джиллиан Робертсон по очкам за 1.60.