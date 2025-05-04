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    Джиллиан Робертсон легко разберет очередную соперницу?

    Родригес-Робертсон. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Родригес-Робертсон
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    Джиллиан Робертсон
    В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 пройдет поединок Марины Родригес и Джиллиан Робертсон в женском минимальном весе. Начало — 02:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Родригес-Робертсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Марина Родригес

    Турнирное положение: Родригес опытный боец с 20 победами в ММА, но последние годы ее карьера идет под откос. После четырех поражений в пяти боях она балансирует на грани вылета из UFC. При этом занимает девятую строчку в рейтинга.

    Последние бои: Мексиканка в пяти последних боях проиграла Ясмин Лусиндо, Джессике Андраде, Аманде Лемос и Вирне Яндиробе. Единственная победа за этот период была техническим нокаутом в поединке с Мишель Уотерсон.

    Состояние бойца: Марина представляет собой техничного кикбоксера. Ее стиль — давление в стойке и работа в клинче. Однако возраст (37 лет) и слабая защита от тейкдаунов делают ее уязвимой против борцов. Да и в поздних раундах Родригес слишком часто проседает функционально.

    Джиллиан Робертсон

    Турнирное положение: Робертсон восходящая звезда дивизиона. Пока не входит в топ-10 и занимает 12-ю строчку в женском минимальном весе.

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    • Последние бои: В последнем поединке канадка переиграла Луану Пинейро по очкам, а до этого аналогичным образом одолела Мишель Уотерсон. Единственное поражение за два года у Робертсон было раздельным решением в бою против Табаты Риччи.

    Состояние бойца: Робертсон зарекомендовала себя, как высококлассный борец. За карьеру Джиллиан 13 раз победила сабмишнами. У нее хороший контроль в партере, а также она умеет выходить на болевые приемы в разных ситуациях.

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    Статистика для ставок

    • Родригес уступила 4 раза в пяти последних встречах

    • Робертсон одержала 5 побед в шести последних боях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры видят фаворитом Джиллиан Робертсон. На ее победу дают коэффициент 1.30, тогда как успех Родригес оценивают в 3.66.

    Прогноз: Родригес будет пытаться перебить визави в стойке, но Робертсон не даст ей шанса. Джиллиан с первых минут загонит бразильянку в партер и будет искать удушающие приемы. Родригес, несмотря на опыт, не сможет противостоять грэпплингу Робертсон — ее защита на земле оставляет желать лучшего. Если бой останется в стойке, у Марины есть шанс на победу, но Робертсон слишком сильна в борьбе. Вероятнее всего, канадка будет доминировать все три раунда и заберет победу решением.

    Ставка: Победа Джиллиан Робертсон по очкам за 1.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Родригес-Робертсон?

    Матч Родригес-Робертсон состоится 04 мая 2025 года в 02:40 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Родригес-Робертсон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джиллиан Робертсон по очкам .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Родригес-Робертсон?

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    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Родригес-Робертсон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Родригес-Робертсон?

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры видят фаворитом Джиллиан Робертсон. На ее победу дают коэффициент 1.30, тогда как успех Родригес оценивают в 3.66.

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    Родригес-Робертсон: прогноз и ставка за 1.60 , статистика, коэффициенты матча 04.05.202502:40. Джиллиан Робертсон легко разберет очередную соперницу?
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