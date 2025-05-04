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    Кто победит в битве ветеранов?

    Понзиниббио-Родригес. Ставка (к. 1.91) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Понзиниббио-Родригес
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    Даниэль Родригес (слева)
    В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая пройдет поединок между Сантьяго Понзиниббио и Даниэлем Родригесом в полусреднем весе. Начало — 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Понзиниббио-Родригес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сантьяго Понзиниббио

    Турнирное положение: Понзиниббио опытный ветеран UFC, который последние годы балансировал на грани увольнения из промоушена. Его репутация устрашающего нокаутера слегка потускнела после четырех поражений в пяти боях, но в крайнем поединке он напомнил о себе.

    Последние бои: За последние три года аргентинец проиграл Джинлиангу Ли, Кевину Холланду и Джеффу Ниллу, но в январе 2025 года нокаутировал Карлстона Харриса. Благодаря данному триумфу Понзиниббио сохранил прописку в промоушене.

    Состояние бойца: Сантьяго классический контратакующий кикбоксер с тяжёлыми руками и опасными лоу-киками. Его слабости — возраст (38 лет), снижение скорости и неумение адаптироваться к борьбе. В поздних раундах латиноамериканец часто теряет концентрацию.

    Даниэль Родригес

    Турнирное положение: Родригес боец, который так и не смог закрепиться в топ-15, но при этом остался крепким середняком.

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    • Последние бои: В 2024 году американец проиграл Келвину Гастелуму и Иэну Гэрри, но в октябре того судейским решением одолел Алекса Мороно. Этот бой показал, что Родригес все еще способен конкурировать на высоком уровне.

    Состояние бойца: Даниэль дисциплинированный кикбоксер. Он любит контролировать дистанцию джебами, но в ближнем бою уязвим.

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    Его главная проблема Родригеса — отсутствие нокаутирующей силы и предсказуемость в атаках.

    Статистика для ставок

    • Понзиниббио выиграл лишь раз за последние 5 боев

    • Родригес одержал одну победу в четырех предыдущих встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят минимальный перевес у Понзиниббио. На его победу дают коэффициент 1.79, тогда как успех Родригеса оценивают в 1.91.

    Прогноз: Понзиниббио будет ждать ошибок Родригеса, чтобы контратаковать. Но не лучшая физическая форма сыграет против аргентинца — Даниэль выглядит чуть подвижнее и тактически грамотнее. Понзиниббио опасен в первых раундах, но если бой затянется, его выносливости может не хватить. Родригес, напротив, привык к длительным поединкам и умеет раскладывать силы.

    Ставка: Победа Даниэля Родригеса за 1.91.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Понзиниббио-Родригес?

    Матч Понзиниббио-Родригес состоится 04 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Понзиниббио-Родригес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Даниэля Родригеса .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Понзиниббио-Родригес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Даниэля Родригеса » с коэффициентом у букмекеров 1.91 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Понзиниббио-Родригес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Понзиниббио-Родригес?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят минимальный перевес у Понзиниббио. На его победу дают коэффициент 1.79, тогда как успех Родригеса оценивают в 1.91.

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    Понзиниббио-Родригес: прогноз и ставка за 1.91 , статистика, коэффициенты матча 04.05.202503:30. Кто победит в битве ветеранов?
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