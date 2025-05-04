Понзиниббио-Родригес. Ставка (к. 1.91) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая пройдет поединок между Сантьяго Понзиниббио и Даниэлем Родригесом в полусреднем весе. Начало — 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Понзиниббио-Родригес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сантьяго Понзиниббио

Турнирное положение: Понзиниббио опытный ветеран UFC, который последние годы балансировал на грани увольнения из промоушена. Его репутация устрашающего нокаутера слегка потускнела после четырех поражений в пяти боях, но в крайнем поединке он напомнил о себе.

Последние бои: За последние три года аргентинец проиграл Джинлиангу Ли, Кевину Холланду и Джеффу Ниллу, но в январе 2025 года нокаутировал Карлстона Харриса. Благодаря данному триумфу Понзиниббио сохранил прописку в промоушене.

Состояние бойца: Сантьяго классический контратакующий кикбоксер с тяжёлыми руками и опасными лоу-киками. Его слабости — возраст (38 лет), снижение скорости и неумение адаптироваться к борьбе. В поздних раундах латиноамериканец часто теряет концентрацию.

Даниэль Родригес

Турнирное положение: Родригес боец, который так и не смог закрепиться в топ-15, но при этом остался крепким середняком.

Последние бои: В 2024 году американец проиграл Келвину Гастелуму и Иэну Гэрри, но в октябре того судейским решением одолел Алекса Мороно. Этот бой показал, что Родригес все еще способен конкурировать на высоком уровне.

Состояние бойца: Даниэль дисциплинированный кикбоксер. Он любит контролировать дистанцию джебами, но в ближнем бою уязвим.

Его главная проблема Родригеса — отсутствие нокаутирующей силы и предсказуемость в атаках.

Статистика для ставок

Понзиниббио выиграл лишь раз за последние 5 боев

Родригес одержал одну победу в четырех предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят минимальный перевес у Понзиниббио. На его победу дают коэффициент 1.79, тогда как успех Родригеса оценивают в 1.91.

Прогноз: Понзиниббио будет ждать ошибок Родригеса, чтобы контратаковать. Но не лучшая физическая форма сыграет против аргентинца — Даниэль выглядит чуть подвижнее и тактически грамотнее. Понзиниббио опасен в первых раундах, но если бой затянется, его выносливости может не хватить. Родригес, напротив, привык к длительным поединкам и умеет раскладывать силы.

Ставка: Победа Даниэля Родригеса за 1.91.