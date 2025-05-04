Понзиниббио-Родригес. Ставка (к. 1.91) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

Сантьяго Понзиниббио
Турнирное положение: Понзиниббио опытный ветеран UFC, который последние годы балансировал на грани увольнения из промоушена. Его репутация устрашающего нокаутера слегка потускнела после четырех поражений в пяти боях, но в крайнем поединке он напомнил о себе.
Последние бои: За последние три года аргентинец проиграл Джинлиангу Ли, Кевину Холланду и Джеффу Ниллу, но в январе 2025 года нокаутировал Карлстона Харриса. Благодаря данному триумфу Понзиниббио сохранил прописку в промоушене.
Состояние бойца: Сантьяго классический контратакующий кикбоксер с тяжёлыми руками и опасными лоу-киками. Его слабости — возраст (38 лет), снижение скорости и неумение адаптироваться к борьбе. В поздних раундах латиноамериканец часто теряет концентрацию.
Даниэль Родригес
Турнирное положение: Родригес боец, который так и не смог закрепиться в топ-15, но при этом остался крепким середняком.
Последние бои: В 2024 году американец проиграл Келвину Гастелуму и Иэну Гэрри, но в октябре того судейским решением одолел Алекса Мороно. Этот бой показал, что Родригес все еще способен конкурировать на высоком уровне.
Состояние бойца: Даниэль дисциплинированный кикбоксер. Он любит контролировать дистанцию джебами, но в ближнем бою уязвим.
Его главная проблема Родригеса — отсутствие нокаутирующей силы и предсказуемость в атаках.
Статистика для ставок
- Понзиниббио выиграл лишь раз за последние 5 боев
- Родригес одержал одну победу в четырех предыдущих встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят минимальный перевес у Понзиниббио. На его победу дают коэффициент 1.79, тогда как успех Родригеса оценивают в 1.91.
Прогноз: Понзиниббио будет ждать ошибок Родригеса, чтобы контратаковать. Но не лучшая физическая форма сыграет против аргентинца — Даниэль выглядит чуть подвижнее и тактически грамотнее. Понзиниббио опасен в первых раундах, но если бой затянется, его выносливости может не хватить. Родригес, напротив, привык к длительным поединкам и умеет раскладывать силы.
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Ставка: Победа Даниэля Родригеса за 1.91.