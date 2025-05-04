Бекоев-Лодер. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая пройдет поединок между Азаматом Бекоевым и Райаном Лодером в среднем весе. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Бекоев-Лодер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Азамат Бекоев

Турнирное положение: Бекоев новичок UFC. Российский боец дебютировал в лиге в январе 2025 года, и теперь намерен закрепиться в среднем дивизионе.

Последние бои: За последние два года Бекоев одержал семь побед подряд. В LFA он выиграл титул, а в UFC в дебюте нокаутировал Захари Риса. Три из шести последних побед были досрочными.

Состояние бойца: Бекоев ярко выраженный универсал с 8 победами сабмишнами и семью нокаутами. Он одинаково опасен в стойке и партере, любит давить темпом и изматывать соперников. Однако действует Азамат слишком прямолинейно, из-за чего, порой, пропускает контратаки.

Райан Лодер

Турнирное положение: Лодер, как и оппонент, пока что малоизвестен на широкую публику. Американец дебютировал в UFC в августе 2024 года.

Последние бои: Лодер провел пять боев за два года, четыре из которых закончил досрочно в свою пользу. В UFC он техническим нокаутом победил Роберта Валентина в дебюте, но его стиль не внушает доверия, потому как арсенал ударов в стойке сильно ограничен.

Состояние бойца: Райан бьет мощно, но предсказуемо, почти не работает ногами и слаб в защите от тейкдаунов.

Есть ощущение, что в свои 33 года уже идет на спад, что делает его уязвимым против универсалов. Да и каких-либо преимуществ в сравнении со своим соперником у Лодера нет.

Статистика для ставок

Бекоев выиграл 6 последних боев

Лодер в пяти последних боях проиграл лишь один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры уверены в победе Азамата Бекоева. На его успех дают коэффициент 1.22, тогда как победа Лодера оценивается в 4.50.

Прогноз: Лодер будет пытаться навязать размены в стойке в близи, но Бекоев точно не станет рубиться с соперником. Российский боец сократит дистанцию и попытается перевести американеца в партер. У Лодера нет внушительных навыков борьбы, так что он довольно быстро окажется в затруднительном положении. Вероятность досрочной победы россиянина в этом бою очень велика.

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 1.80.