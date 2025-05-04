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    Россиянин быстро нокаутирует соперника?

    Бекоев-Лодер. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бекоев-Лодер
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    Азамат Бекоев
    В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая пройдет поединок между Азаматом Бекоевым и Райаном Лодером в среднем весе. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Бекоев-Лодер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Азамат Бекоев

    Турнирное положение: Бекоев новичок UFC. Российский боец дебютировал в лиге в январе 2025 года, и теперь намерен закрепиться в среднем дивизионе.

    Последние бои: За последние два года Бекоев одержал семь побед подряд. В LFA он выиграл титул, а в UFC в дебюте нокаутировал Захари Риса. Три из шести последних побед были досрочными.

    Состояние бойца: Бекоев ярко выраженный универсал с 8 победами сабмишнами и семью нокаутами. Он одинаково опасен в стойке и партере, любит давить темпом и изматывать соперников. Однако действует Азамат слишком прямолинейно, из-за чего, порой, пропускает контратаки.

    Райан Лодер

    Турнирное положение: Лодер, как и оппонент, пока что малоизвестен на широкую публику. Американец дебютировал в UFC в августе 2024 года.

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    • Последние бои: Лодер провел пять боев за два года, четыре из которых закончил досрочно в свою пользу. В UFC он техническим нокаутом победил Роберта Валентина в дебюте, но его стиль не внушает доверия, потому как арсенал ударов в стойке сильно ограничен.

    Состояние бойца: Райан бьет мощно, но предсказуемо, почти не работает ногами и слаб в защите от тейкдаунов.

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    Есть ощущение, что в свои 33 года уже идет на спад, что делает его уязвимым против универсалов. Да и каких-либо преимуществ в сравнении со своим соперником у Лодера нет.

    Статистика для ставок

    • Бекоев выиграл 6 последних боев

    • Лодер в пяти последних боях проиграл лишь один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры уверены в победе Азамата Бекоева. На его успех дают коэффициент 1.22, тогда как победа Лодера оценивается в 4.50.

    Прогноз: Лодер будет пытаться навязать размены в стойке в близи, но Бекоев точно не станет рубиться с соперником. Российский боец сократит дистанцию и попытается перевести американеца в партер. У Лодера нет внушительных навыков борьбы, так что он довольно быстро окажется в затруднительном положении. Вероятность досрочной победы россиянина в этом бою очень велика.

    Ставка: Тотал меньше 2.5 за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бекоев-Лодер?

    Матч Бекоев-Лодер состоится 04 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бекоев-Лодер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2.5 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бекоев-Лодер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2.5 » с коэффициентом у букмекеров 1.80 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бекоев-Лодер?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бекоев-Лодер?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры уверены в победе Азамата Бекоева. На его успех дают коэффициент 1.22, тогда как победа Лодера оценивается в 4.50.

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    Бекоев-Лодер: прогноз и ставка за 1.80 , статистика, коэффициенты матча 04.05.202502:00. Россиянин быстро нокаутирует соперника?
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