Бекоев-Лодер. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

Азамат Бекоев
Турнирное положение: Бекоев новичок UFC. Российский боец дебютировал в лиге в январе 2025 года, и теперь намерен закрепиться в среднем дивизионе.
Последние бои: За последние два года Бекоев одержал семь побед подряд. В LFA он выиграл титул, а в UFC в дебюте нокаутировал Захари Риса. Три из шести последних побед были досрочными.
Состояние бойца: Бекоев ярко выраженный универсал с 8 победами сабмишнами и семью нокаутами. Он одинаково опасен в стойке и партере, любит давить темпом и изматывать соперников. Однако действует Азамат слишком прямолинейно, из-за чего, порой, пропускает контратаки.
Райан Лодер
Турнирное положение: Лодер, как и оппонент, пока что малоизвестен на широкую публику. Американец дебютировал в UFC в августе 2024 года.
Последние бои: Лодер провел пять боев за два года, четыре из которых закончил досрочно в свою пользу. В UFC он техническим нокаутом победил Роберта Валентина в дебюте, но его стиль не внушает доверия, потому как арсенал ударов в стойке сильно ограничен.
Состояние бойца: Райан бьет мощно, но предсказуемо, почти не работает ногами и слаб в защите от тейкдаунов.
Есть ощущение, что в свои 33 года уже идет на спад, что делает его уязвимым против универсалов. Да и каких-либо преимуществ в сравнении со своим соперником у Лодера нет.
Статистика для ставок
- Бекоев выиграл 6 последних боев
- Лодер в пяти последних боях проиграл лишь один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры уверены в победе Азамата Бекоева. На его успех дают коэффициент 1.22, тогда как победа Лодера оценивается в 4.50.
Прогноз: Лодер будет пытаться навязать размены в стойке в близи, но Бекоев точно не станет рубиться с соперником. Российский боец сократит дистанцию и попытается перевести американеца в партер. У Лодера нет внушительных навыков борьбы, так что он довольно быстро окажется в затруднительном положении. Вероятность досрочной победы россиянина в этом бою очень велика.
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Ставка: Тотал меньше 2.5 за 1.80.