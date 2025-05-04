Сэндхаген-Фигередо. Ставка (к. 1.87) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая в главном событии вечера сойдутся Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигередо в легчайшем весе. Начало — 07:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Сэндхаген-Фигередо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кори Сэндхаген

Турнирное положение: Сэндхаген прочно удерживает четвертую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Американца считают одним из самых техничных ударников дивизиона, но до титульных поединков он пока не добрался.

Последние бои: За последние пять боев Кори одержал три победы. В 2024 году Сэндхаген переиграл раздельным решением Марлона Веру, перебоксировал Роба Фонта, но в ноябре уступил решением судей Умару Нурмагомедову.

Состояние бойца: Сэндхаген грамотно работает на длинной дистанции. В последних боях стал чаще полагаться на выносливость, что срабатывает в пятираундовых схватках.

Дейвисон Фигередо

Турнирное положение: Бразилец занимает пятую строчку рейтинга, но после перехода из наилегчайшего веса уже проглядывается некий спад. Фигередо бывший чемпион UFC в весе до 57 кг, однако возраст и физические ограничения дают о себе знать.

Последние бои: С 2023 года бразилец провел четыре боя: победил Роба Фонта и Коди Гарбрандта, раздельным решением взял верх над Марлоном Верой, но в конце 2024-го проиграл Петру Яну.

Состояние бойца: Фигередо боец с тяжелыми руками и внушительным арсеналом приемов на канвасе. Однако в 37 лет он стал медленнее, чаще застаивается на ногах и теряет концентрацию.

Его главная слабость — защита: бразилец пропускает слишком много ударов, надеясь на свою стойкость.

Статистика для ставок

Из последних десяти поединков Сэндхагена семь завершились его победой

Фигередо в легчайшем весе выиграл 3 раза 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Сэндхагена явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.23, тогда как успех Фигередо оценивают в 4.34.

Прогноз: Сэндхаген — не тот боец, который позволит Фигередо работать вблизи. Американец будет контролировать дистанцию, пробивать джебы и лоу-кики, сводя к минимуму атаки бразильца. Дейвисон, как всегда, попытается задавить прессингом, но его медлительность и недостаток роста сыграют против него. Сэндхагену не нужен нокаут — его задача пережить ранние раунды и набирать очки. Бой, скорее всего, продлится все пять раундов. Бразилец выстоит, но проиграет по очкам.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.87.