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    Сэндхаген закроет поражение в бою с Фигередо?

    Сэндхаген-Фигередо. Ставка (к. 1.87) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сэндхаген-Фигередо
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    Дейвисон Фигередо
    В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая в главном событии вечера сойдутся Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигередо в легчайшем весе. Начало — 07:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Сэндхаген-Фигередо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кори Сэндхаген

    Турнирное положение: Сэндхаген прочно удерживает четвертую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Американца считают одним из самых техничных ударников дивизиона, но до титульных поединков он пока не добрался.

    Последние бои: За последние пять боев Кори одержал три победы. В 2024 году Сэндхаген переиграл раздельным решением Марлона Веру, перебоксировал Роба Фонта, но в ноябре уступил решением судей Умару Нурмагомедову.

    Состояние бойца: Сэндхаген грамотно работает на длинной дистанции. В последних боях стал чаще полагаться на выносливость, что срабатывает в пятираундовых схватках.

    Дейвисон Фигередо

    Турнирное положение: Бразилец занимает пятую строчку рейтинга, но после перехода из наилегчайшего веса уже проглядывается некий спад. Фигередо бывший чемпион UFC в весе до 57 кг, однако возраст и физические ограничения дают о себе знать.

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  • 30/04/2025

    • Последние бои: С 2023 года бразилец провел четыре боя: победил Роба Фонта и Коди Гарбрандта, раздельным решением взял верх над Марлоном Верой, но в конце 2024-го проиграл Петру Яну.

    Состояние бойца: Фигередо боец с тяжелыми руками и внушительным арсеналом приемов на канвасе. Однако в 37 лет он стал медленнее, чаще застаивается на ногах и теряет концентрацию.

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    Его главная слабость — защита: бразилец пропускает слишком много ударов, надеясь на свою стойкость.

    Статистика для ставок

    • Из последних десяти поединков Сэндхагена семь завершились его победой

    • Фигередо в легчайшем весе выиграл 3 раза 4 боя

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Сэндхагена явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.23, тогда как успех Фигередо оценивают в 4.34.

    Прогноз: Сэндхаген — не тот боец, который позволит Фигередо работать вблизи. Американец будет контролировать дистанцию, пробивать джебы и лоу-кики, сводя к минимуму атаки бразильца. Дейвисон, как всегда, попытается задавить прессингом, но его медлительность и недостаток роста сыграют против него. Сэндхагену не нужен нокаут — его задача пережить ранние раунды и набирать очки. Бой, скорее всего, продлится все пять раундов. Бразилец выстоит, но проиграет по очкам.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сэндхаген-Фигередо?

    Матч Сэндхаген-Фигередо состоится 04 мая 2025 года в 07:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сэндхаген-Фигередо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 4.5 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сэндхаген-Фигередо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 4.5 » с коэффициентом у букмекеров 1.87 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сэндхаген-Фигередо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сэндхаген-Фигередо?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Сэндхагена явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.23, тогда как успех Фигередо оценивают в 4.34.

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    Сэндхаген-Фигередо: прогноз и ставка за 1.87 , статистика, коэффициенты матча 04.05.202507:30. Сэндхаген закроет поражение в бою с Фигередо?
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