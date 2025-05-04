2-й таймВальядолид — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафинья«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция Ламин Ямаль и Ханси ФликКаталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов Арсенал — БорнмутШторм над «Эмирейтс»: «Борнмут» рвётся в еврокубки после победы над «Арсеналом»
    Все новости спорта

    Вавринка обыграет Чорича и возьмет титул в Экс-ан-Провансе?

    Вавринка — Чорич: прогноз ставки на теннис

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Станислас Вавринка Прогнозы на Борна Чорич
    Прогноз и ставки на Вавринка — Чорич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против хорвата Борны Чорича в финале «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 4 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Чорич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вавринка

    Стэн дошел до финала впервые с июля 2023 года, когда он проиграл Алексею Попырину в решающем матче грунтового турнира в хорватском Умаге.

    На этой неделе ему тоже пришлось играть против Попырина — 40-летний швейцарец одержал победу над австралийцем (6:3, 3:6, 6:1) во втором круге.

    В четвертьфинале Вавринка выиграл у 20-летнего американца Нишеша Басаваредди, а в полуфинале — у хорвата Борны Гойо. В обоих случаях ему хватило двух сетов.

    Прогнозы на теннис

    Вавринка впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд. До этого его лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Неаполе.

    Чорич

    Борна тем временем четвертый раз в сезоне сыграет в финале «челленджера».

    Ранее в этом году хорват выиграл турниры в Лугано, Тьонвиле и Задаре.

    В полуфинале текущего турнира Чорич одержал волевую победу над перуанцем Игнасио Бусе — 4:6, 6:2, 6:3.

    Перед этим Чорич выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 7:5, 6:4.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В остальных раундах Борна обыграл двух французов — Пьера-Юга Эрбера и Артура Риндеркнеша.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.03, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: в конце марта Стэн спокойно переиграл Борну в Неаполе — 6:2, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче будет куда больше интриги, хотя нельзя не признать, что 40-летний Вавринка не перестает удивлять.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вавринка — Чорич?

    Матч Вавринка — Чорич состоится 04 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вавринка — Чорич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вавринка — Чорич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вавринка — Чорич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вавринка — Чорич?

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.03, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Бекоев — Лодер
  • Бои
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Родригес — Робертсон
  • Бои
  • Завтра в 02:40
    •  2.80
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Понзиниббио — Родригес
  • Бои
  • Завтра в 03:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сантос — Тейт
  • Бои
  • Завтра в 04:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Де Риддер — Никал
  • Бои
  • Завтра в 07:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сэндхаген — Фигередо
  • Бои
  • Завтра в 07:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Иноуэ — Карденас
  • Бои
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вавринка — Чорич: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 04.05.202515:30. Вавринка обыграет Чорича и возьмет титул в Экс-ан-Провансе?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры