Вавринка — Чорич: прогноз ставки на теннис

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против хорвата Борны Чорича в финале «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 4 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Чорич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вавринка

Стэн дошел до финала впервые с июля 2023 года, когда он проиграл Алексею Попырину в решающем матче грунтового турнира в хорватском Умаге.

На этой неделе ему тоже пришлось играть против Попырина — 40-летний швейцарец одержал победу над австралийцем (6:3, 3:6, 6:1) во втором круге.

В четвертьфинале Вавринка выиграл у 20-летнего американца Нишеша Басаваредди, а в полуфинале — у хорвата Борны Гойо. В обоих случаях ему хватило двух сетов.

Прогнозы на теннис

Вавринка впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд. До этого его лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Неаполе.

Чорич

Борна тем временем четвертый раз в сезоне сыграет в финале «челленджера».

Ранее в этом году хорват выиграл турниры в Лугано, Тьонвиле и Задаре.

В полуфинале текущего турнира Чорич одержал волевую победу над перуанцем Игнасио Бусе — 4:6, 6:2, 6:3.

Перед этим Чорич выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 7:5, 6:4.

В остальных раундах Борна обыграл двух французов — Пьера-Юга Эрбера и Артура Риндеркнеша.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.03, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: в конце марта Стэн спокойно переиграл Борну в Неаполе — 6:2, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче будет куда больше интриги, хотя нельзя не признать, что 40-летний Вавринка не перестает удивлять.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.