Денвер — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 4 мая 2025 года

В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 4 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: «Денвер» упустил возможность выйти во второй круг плей-офф, упустив преимущество в серии. В шестом матче противостояния с «Клипперс» «самородки» проиграли со счётом 105:111.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» ничего не может сделать в серии с «Клипперс» без своего лидера. Когда Йокич был на скамейке, «самородки» упустили 29 очков в шести прошедших матчах первого раунда плей-офф.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

Последние матчи: Защитник «парусников» Джеймс Харден принёс своей команде победу в матче против «Денвера» (111:105). Американец набрал 28 очков, совершил 6 подборов и отдал 8 передач.

Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: «Клипперс» удалось не только восстановить паритет в дуэли с «Денвером», но и прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

Статистика для ставок

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

«Денвер» vs «Клипперс» (счёт в серии — 3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвера» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.00.

ТБ 205.5 и ТМ 205.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Никола Йокич видимо, сыграет без замен в решающей седьмой игре дуэли с «Клипперс». Командам уже некуда отступать, победитель получит путёвку во второй раунд плей-офф.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 2.07.