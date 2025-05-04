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    Йокич сыграет без замен в решающей битве?

    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 4 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 04 Мая 2025 года

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 02:30 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА. Плей-офф
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    «Денвер»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

    Последние матчи: «Денвер» упустил возможность выйти во второй круг плей-офф, упустив преимущество в серии. В шестом матче противостояния с «Клипперс» «самородки» проиграли со счётом 105:111.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денвер» ничего не может сделать в серии с «Клипперс» без своего лидера. Когда Йокич был на скамейке, «самородки» упустили 29 очков в шести прошедших матчах первого раунда плей-офф.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: Защитник «парусников» Джеймс Харден принёс своей команде победу в матче против «Денвера» (111:105). Американец набрал 28 очков, совершил 6 подборов и отдал 8 передач.

    Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

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    Состояние команды: «Клипперс» удалось не только восстановить паритет в дуэли с «Денвером», но и прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

    • «Денвер» vs «Клипперс» (счёт в серии — 3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвера» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.00.

    ТБ 205.5 и ТМ 205.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Никола Йокич видимо, сыграет без замен в решающей седьмой игре дуэли с «Клипперс». Командам уже некуда отступать, победитель получит путёвку во второй раунд плей-офф.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс состоится 04 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Денвера».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Денвера»» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Денвера» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.00.

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    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 04.05.202502:30. Йокич сыграет без замен в решающей битве?
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