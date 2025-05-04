Де Риддер-Никал. Ставка (к. 3.45) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая в со-главном событии вечера сойдутся Ренье де Риддер и Бо Никал в среднем весе. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Де Риддер-Никал, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ренье Де Риддер

Турнирное положение: Де Риддер занимает 13-ю строчку рейтинга UFC в среднем весе. Он бывший двукратный чемпион ONE Championship. Теперь же голландец пытается закрепиться в топе средневесов UFC после поражений от Анатолия Малыхина.

Последние бои: В UFC голландец провел два боя — выиграл сабмишном у Джеральда Мершарта в третьем раунде и финишировал Кевина Холланда в первом отрезке. До этого Де Риддер дважды проиграл Малыхину техническим нокаутом.

Состояние бойца: Ренье базовый борец с черным поясом по БЖЖ. Однако в стойке он уязвим: медлителен, плохо защищается от ударов и часто полагается на физическую силу. После перехода в средний вес выносливость стала его слабым местом.

Бо Никал

Турнирное положение: Никал восходящая звезда UFC. Бо пока не входит в топ-15, но в промоушене видят в нем большой потенциал, даже несмотря на сомнительный бой с Полом Крэйгом.

Последние бои: Американец уверенно стартовал в UFC: нокаутировал Валентина Вудберна и задушил Коди Брандейджа, но в ноябре 2024 года не без труда одержал победу единогласным решением над Полом Крэйгом. Этот бой вскрыл проблемы американца с выносливостью и тактическим мышлением.

Состояние бойца: Бо выходец из высшей американской лиги борьбы. Никал агрессивен, постоянно идет за тейкдаунами, у него неплохой контроль в партере, но при этом в стойке выглядит скованно.

Нокаутирующей мощи яно не хватает — тот же Крейг ни разу не был потрясен в их поединке.

Статистика для ставок

Де Риддер одержал 13 из 19 побед сабмишенами, в UFC 100% досрочных побед

Никал в четырех боях UFC трижды заканчивал бои досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Бо Никала фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.35, тогда как успех Де Риддера оценивают в 3.45.

Прогноз: Никал, несмотря на внушительные борцовские навыки в клинче и на земле уступает во многих аспектах экс-чемпиону ONE. Американец попытается быстро стянуть визави вниз, но Де Риддер умеет оформлять свипы и работать вторым номером в партере, лежа на спине. Главный фактор — физическая форма Никала. Если сгонка веса вымотает его, голландец добьется быстрого финиша. Если же бой затянется, Де Риддер может устать, но его техника в партере все равно перевесит навыки американца.

Ставка: Победа Ренье де Риддера за 3.45.