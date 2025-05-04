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    «Колорадо» выбьет «Даллас» на его территории

    Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.80) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 4 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    Арттури Лехконен
    В седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 4 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 04 Мая 2025 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:00 Колорадо

    Колорадо

  • Кубок Стэнли
    •

    «Даллас»

    Путь к плей-офф: Техасцы завершили регулярный чемпионат на 2-м месте в таблице Центрального дивизиона. В 82 матчах «Старз» набрали 106 очков, на 10 пунктов отстав от ставшего лидером «Виннипега».

    Последние матчи: Плей-офф серию с «Колорадо» южане начали с крупного домашнего поражения — 1:5, за которым последовала победа при своих трибунах — 4:3 ОТ и локальный успех на катке «Эвеланш» — 2:1 ОТ.

    Даллас — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    В четвертом матче серии команда Питера Дебура вновь уступила крупно — 0:4, но следом добилась яркой победы — 6:2. Оказавшись в шаге от выхода в следующий раунд, «Даллас» не справился с соперником в седьмой встрече — 4:7.

    Не сыграют: Нильс Лундквист, Миро Хейсканен (под вопросом), Джейсон Робертсон (под вопросом).

    Состояние команды: В роли одного из претендентов на Кубок, «Даллас» проводит упорный первый раунд, показывая переменчивые результаты и вместе с тем пытаясь справиться с трудностями, обусловленными неуступчивостью соперника.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На фоне локальных успехов игра техасцев сопровождается предметной атакой наряду с хорошим взаимодействием между линиями: так, команда регулярно создает опасные моменты и старается как можно лучше ими распоряжаться.

    Тем не менее оборона «Далласа», которая ранее ассоциировалась с надежностью, допускает слишком много грубых ошибок под давлением, тем самым демонстрируя неспособность адаптироваться в период значимых отрезков матчей.

    «Колорадо»

    Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата коллектив из Денвера закончил на 3-й строчке в таблице Центрального дивизиона. Со 102 очками по итогам 82 матчей, команда опередила «Миннесоту» на 5 турнирных баллов.

    Последние матчи: Для «Колорадо» столь тяжелая серия началась весьма успешно, с разгромной победы в Техасе — 5:1. Тем не менее следом «лавины» допустили два поражения кряду — 3:4 ОТ; 1:2 ОТ.

    В четвертом матче команда Джареда Беднара вновь выровняла положение — 0:4, но уступила в ходе пятой встречи — 2:6. Без права на ошибку, «Колорадо» забрал шестую игру — 7:4, вернув серию на территорию «Далласа».

    Не сыграют: Росс Колтон, Такер Пулман.

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    • Состояние команды: Несмотря на шаткость в понимании результатов, на дистанции «Колорадо» смотрится довольно уверенно, демонстрируя умение грамотно реагировать на непростые ситуации.

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    Оказавшись в шаге от вылета после сокрушительных 2:6, команда Джареда Беднара провела яркую игру на домашнем льду и вернула серию в Техас, где за счет сильных атакующих бригад попытается преодолеть еще один вызов повышенной сложности.

    На ледовой площадке «Колорадо» старается проявлять должного уровня агрессию у чужих ворот, действуя динамично и вместе с тем вариативно. В то же время оборонительные проблемы нередко мешают «Эвеланш» добиваться определенных целей на игру.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» потерпел 5 поражений в 7 домашних матчах

    • В 6 матчах на своей территории из 7 последних «Даллас» пропускал не менее 3 голов

    • Поражением «Колорадо» закончились 4 гостевые встречи из 6 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.41, а победа «Колорадо» — в 2.26.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

    Прогноз: «Колорадо» — это крепкая и проверенная кубковым опытом команда, которая способна справиться с непростыми условиями борьбы, даже если биться за выход в следующий раунд приходится с мощным «Далласом» на его ледовой площадке.

    Ставка: «Колорадо» победит + ТБ 4.5 за 2.80.

    Прогноз: В большинстве матчей серии «Колорадо» был нацелен на атаку, пытаясь активно наседать на ворота соперников и максимально эффективно распоряжаться собственными возможностями в зоне техасцев.

    Ставка: «Колорадо» забьет во всех периодах за 3.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Колорадо?

    Матч Даллас — Колорадо состоится 04 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Колорадо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Колорадо» победит + ТБ 4.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Колорадо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Колорадо» победит + ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Колорадо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Колорадо?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.41, а победа «Колорадо» — в 2.26.

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    Даллас — Колорадо: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 04.05.202503:00. «Колорадо» выбьет «Даллас» на его территории
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