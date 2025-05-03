«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

Лидер турнирной таблицы чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Вальядолида». Следить за ходом матча 34-го тура можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Вальядолид»: Феррейра, Азну, Озкаджар, Джюмарт, Кандела, Юрич, Моро, Амалла, Санчес, Тухами, Силла

«Барселона»: Тер Штеген, Форт, Араухо, Кристенсен, Мартин, Педри, Гави, Лопес, Родригес, Фати, Пау Виктор

«Вальядолид»

«Вальядолид» потерял математические шансы на спасение по итогам 33-го тура Ла Лиги. Разгромное поражение от «Бетиса» (1:5) окончательно похоронило надежды клуба остаться в элитном дивизионе. На данный момент у команды всего 16 очков и она замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

За весь сезон «Вальядолид» смог одержать лишь 4 победы при 4-х ничьих и 25-ти поражениях. Клуб забил наименьшее количество голов в лиге — 24 и одновременно пропустил больше всех — 81 мяч. Текущее поражение стало для «Вальядолида» седьмым подряд, а без побед команда идет уже 14 матчей кряду. В последний раз она брала три очка еще 11 января — иронично, но тогда была обыграна именно та же команда, что и сейчас нанесла разгром — «Бетис».

«Барселона»

«Барселона» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. После 33 туров каталонцы набрали 76 очков, опережая ближайшего преследователя — мадридский «Реал» — на четыре балла. В активе подопечных Ханси Флика 24 победы, 4 ничьи и 5 поражений при впечатляющей разнице мячей 89:32.

На этой неделе команда провела яркий матч в Лиге чемпионов — первая встреча полуфинала с «Интером» завершилась зрелищной ничьей 3:3. Исход дуэли определится в ответной игре, которая пройдет 6 мая в Милане.

Накануне еврокубкового поединка «Барселона» завоевала трофей: в финале Кубка Испании она одолела «Реал» со счетом 3:2 в дополнительное время. А до этого, в рамках чемпионата, «сине-гранатовые» одержали минимальную победу над «Мальоркой» (1:0), оформив таким образом третью викторию подряд в Примере.

Личные встречи

В матче первого круга «Барселона» учинила разгром «Вальядолиду», отправив в ворота соперника семь безответных мячей (7:0).

В последних 10-ти встречах на счету «сине-гранатовых» 8 побед, «Вальядолид» оказался сильнее в 2-х случаях.