ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 34-го тура Примеры «Вальядолид» — «Барселона»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вальядолид Барселона
    Вся лентаСамое главное
    Рафинья«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция Ламин Ямаль и Ханси ФликКаталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов Лейпциг — Бавария«Бавария» отказалась выигрывать чемпионство без Кейна: «Лейпциг» испортил праздник
    Все новости спорта
    Рафинья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафинья
    Лидер турнирной таблицы чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Вальядолида». Следить за ходом матча 34-го тура можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Вальядолид»: Феррейра, Азну, Озкаджар, Джюмарт, Кандела, Юрич, Моро, Амалла, Санчес, Тухами, Силла

    «Барселона»: Тер Штеген, Форт, Араухо, Кристенсен, Мартин, Педри, Гави, Лопес, Родригес, Фати, Пау Виктор

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» потерял математические шансы на спасение по итогам 33-го тура Ла Лиги. Разгромное поражение от «Бетиса» (1:5) окончательно похоронило надежды клуба остаться в элитном дивизионе. На данный момент у команды всего 16 очков и она замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    За весь сезон «Вальядолид» смог одержать лишь 4 победы при 4-х ничьих и 25-ти поражениях. Клуб забил наименьшее количество голов в лиге — 24 и одновременно пропустил больше всех — 81 мяч. Текущее поражение стало для «Вальядолида» седьмым подряд, а без побед команда идет уже 14 матчей кряду. В последний раз она брала три очка еще 11 января — иронично, но тогда была обыграна именно та же команда, что и сейчас нанесла разгром — «Бетис».

    «Барселона»

    «Барселона» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. После 33 туров каталонцы набрали 76 очков, опережая ближайшего преследователя — мадридский «Реал» — на четыре балла. В активе подопечных Ханси Флика 24 победы, 4 ничьи и 5 поражений при впечатляющей разнице мячей 89:32.

    На этой неделе команда провела яркий матч в Лиге чемпионов — первая встреча полуфинала с «Интером» завершилась зрелищной ничьей 3:3. Исход дуэли определится в ответной игре, которая пройдет 6 мая в Милане.

    Накануне еврокубкового поединка «Барселона» завоевала трофей: в финале Кубка Испании она одолела «Реал» со счетом 3:2 в дополнительное время. А до этого, в рамках чемпионата, «сине-гранатовые» одержали минимальную победу над «Мальоркой» (1:0), оформив таким образом третью викторию подряд в Примере.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Барселона» учинила разгром «Вальядолиду», отправив в ворота соперника семь безответных мячей (7:0).

    В последних 10-ти встречах на счету «сине-гранатовых» 8 побед, «Вальядолид» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона» с коэффициентом 2.02.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Завтра в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры