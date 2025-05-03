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    Каталонцы вчистую раскатают аутсайдера

    Вальядолид — Барселона: прогноз ставки за 2.02 на Ла Лигу

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    Ферран Торрес
    3 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Мая 2025 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» досрочно вылетел из Примеры. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

    При этом «Вальядолид» набрал всего 16 очков в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 81 мяч.

    Вальядолид — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Бело-фиолетовые» были разгромлены «Бетисом» (1:5).

    До того команда уступила еще и «Осасуне» (2:3). При этом чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Атлетико» (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Вальядолид» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 18.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Бело-фиолетовые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила 7 раз кряду.

    Матчи с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вальядолид» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-фиолетовые» намерены дать бой лидеру чемпионата.

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы на всех парах несутся к чемпионству. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барселона» на 4 зачетных балла оторвалась от «Реала». При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Каталонцы подписали мировую с «Интером» (3:3).

    До того команда в овертайме нанесла поражение мадридскому «Реалу» (3:2). Плюс поединок с «Мальркой» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Касадо, Роберт Левандовский — травмированы.

    Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят монолитно. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

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    При этом «Барселона» весьма преуспевает в плане реализации. Каталонцы настреляли 89 мячей в 33 матчах Примеры.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Особенно ощущается отсутствие результативного Левандовского.

    Безусловно, номинальные гости не собираются медлить с достижением результата. Каталонцы способны смести с газона аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • Каталонцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • «Вальядолид» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    • «Кулес» забивают в среднем реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.19 и 4.33.

    Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут активны в атаке.

    Каталонцы нынче находятся на подъеме, да и оборона аутсайдера слишком часто дает результативные сбои

    Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вальядолид — Барселона?

    Матч Вальядолид — Барселона состоится 03 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Вальядолид — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Барселоны» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вальядолид — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Барселоны» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вальядолид — Барселона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вальядолид — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

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