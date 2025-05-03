Вальядолид — Барселона: прогноз ставки за 2.02 на Ла Лигу

3 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» досрочно вылетел из Примеры. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

При этом «Вальядолид» набрал всего 16 очков в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 81 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Бело-фиолетовые» были разгромлены «Бетисом» (1:5).

До того команда уступила еще и «Осасуне» (2:3). При этом чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Атлетико» (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Вальядолид» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 18.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Бело-фиолетовые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила 7 раз кряду.

Матчи с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вальядолид» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-фиолетовые» намерены дать бой лидеру чемпионата.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы на всех парах несутся к чемпионству. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» на 4 зачетных балла оторвалась от «Реала». При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Каталонцы подписали мировую с «Интером» (3:3).

До того команда в овертайме нанесла поражение мадридскому «Реалу» (3:2). Плюс поединок с «Мальркой» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Касадо, Роберт Левандовский — травмированы.

Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят монолитно. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

При этом «Барселона» весьма преуспевает в плане реализации. Каталонцы настреляли 89 мячей в 33 матчах Примеры.

В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Особенно ощущается отсутствие результативного Левандовского.

Безусловно, номинальные гости не собираются медлить с достижением результата. Каталонцы способны смести с газона аутсайдера.

Статистика для ставок

Каталонцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

«Вальядолид» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

«Кулес» забивают в среднем реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.19 и 4.33.

Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут активны в атаке.

Каталонцы нынче находятся на подъеме, да и оборона аутсайдера слишком часто дает результативные сбои

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.25