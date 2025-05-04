Швеция — Финляндия. Ставка (к. 2.23) и прогноз на хоккей, Евротур, 4 мая 2025 года

В рамках Чешских игр Евротура Швеция встретится с Финляндией. Игра пройдет в «Виннинг Групп» 4 мая. Начало матча — в 13:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Швеция — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швеция

Турнирное положение: В 11 матчах Евротура сборная Швеции заработала всего 11 очков, в результате чего оказалась на 4-й строчке в таблице, на 1 пункт отставая от Швейцарии.

Последние матчи: Фаза апрельского подготовительного этапа Швеции состояла из четырех матчей против Финляндии, в трех из которых «желто-синие» были обыграны — 0:2; 0:5; 0:3.

Вместе с тем майский Евротур команда Сэма Халлама начала в другом ключе, одержав победу над Швейцарией — 2:1. Закрепить стартовый успех шведам удалось за счет уверенной победы над Чехией — 4:2.

Не сыграют: В составе сборной Швеции нет кадровых потерь.

Состояние команды: Общий командный тонус Швеции вызывает вопросы: в последнее время скандинавов преследуют разной степени трудности в зависимости от состава под определенный турнир.

Прогнозы и ставки на хоккей

На фоне неоднозначной формы коллектив Сэма Халлама традиционно старается добиваться своего за счет высококлассной обороны, но этот аспект игры в последнее время нередко оказывается одним из наиболее проблемных.

Далеко не в каждом матче Швеции удается контролировать темп и сдерживать атаки соперников. Вместе с тем в чужой зоне «желто-синие» регулярно страдают ввиду недостатка вариативных идей.

Финляндия

Турнирное положение: В активе финской команды 19 баллов по итогам 11 матчей Евротура. В таблице четверки коллектив Антти Пеннанена занимает 2-ю позицию, на 5 очков отставая от 1-й Чехии.

Последние матчи: Накануне Финляндия неплохо проявила себя в серии контрольных матчей, добившись четырех побед при шести попытках, включая три подряд встречи со Швецией — 2:0; 5:0; 3:0.

Тем временем заключительный этап Евротура для команды Пеннанена обернулся провалом. В первой игре финны уступили Чехии — 2:4, но наиболее болезненное поражение допустили в матче со Швейцарией — 2:8.

Не сыграют: Финны готовятся сыграть без кадровых потерь.

Состояние команды: Майский этап Евротура направил Финляндию в зону тревожного ожидания международного форума, к которому коллектив подходит не в лучших кондициях.

Накануне команда Антти Пеннанена допустила два поражения, включая сокрушительные 2:8 от Швейцарии — сборной, традиционно подходящей к подобным встречам в роли аутсайдера, что лишний раз свидетельствует о тяжелом положении финнов.

Несмотря на попытки играть системно, тактическая модель Финляндии срабатывает лишь отчасти, а действия хоккеистов зачастую сопровождаются отсутствием стабильности в плане исполнения и концентрации.

Статистика для ставок

В 3-х апрельских матчах из 4-х против Финляндии сборная Швеции проиграла, не забив ни гола

В 2-х последних встречах Финляндия пропускала не менее 4 шайб

В рамках текущего этапа Евротура сборная Финляндии непременно проигрывала первый период

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.23, ничья — в 3.88, а победа Финляндии — в 2.81.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

Прогноз: В понимании турнирного значения эта встреча не станет для шведов определяющей, но команда находится в хорошей форме и способна разобраться с финнами, кондиции которых вызывают вопросы.

Ставка: Швеция победит за 2.23.

Прогноз: С учетом того, насколько несостоятельной оказалась оборона Финляндии ранее, коллектив Сэма Халлама имеет отличную возможность показать себя во всей красе в плане атакующего креатива.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 2.05.