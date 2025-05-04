Лилль — Марсель: прогноз на Лигу 1, ставка за 2.35

4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» бьются за итоговую вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Лилль» на 2 пункта отстает от искомой 2 строчки. А вот забила команда 49 мячей в 31 поединке французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» одолели «Анже» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Осеру» (3:1). При этом чуть ранее она разделалась еще и с «Тулузой» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Эйнджел Гомес — травмирован. Бафоде Диаките — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» нынче серьезно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при трех паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» в случае победы сбросят марсельцев со второго места.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы намерены сохранить нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 2 очка опережает идущий следом «Лилль». При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Марсельцы разгромили «Брест» (4:1).

До того команда разнесла в щепки оборону «Монпелье» (5:1). А вот поединок с «Монако» завершился зычной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марсельцы нынче феерят. Команда уверенно победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Марсель» относительно преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 66 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Мэйсон Гринвуд наколотил уже 18 мячей в Лиге 1.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Марсельцы постараются закрепиться на второй позиции.

Статистика для ставок

Марсельцы победили в 2 последних матчах

«Лилль» имеет в активе трехматчевый победный сериал

«Доги» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.

Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы запрыгнуть на второе место, так что наверняка будут активны в атаке.

«Лилль» традиционно успешно противостоит марсельцам, у которых к тому же имеются проблемы в обороне.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25