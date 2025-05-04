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    «Доги» покусают марсельцев

    Лилль — Марсель: прогноз на Лигу 1, ставка за 2.35

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Марсель»
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    Джонатан Дэвид
    4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Мая 2025 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:45 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» бьются за итоговую вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Лилль» на 2 пункта отстает от искомой 2 строчки. А вот забила команда 49 мячей в 31 поединке французского чемпионата.

    Лилль — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» одолели «Анже» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Осеру» (3:1). При этом чуть ранее она разделалась еще и с «Тулузой» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Эйнджел Гомес — травмирован. Бафоде Диаките — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Доги» нынче серьезно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при трех паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» в случае победы сбросят марсельцев со второго места.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы намерены сохранить нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Марсель» на 2 очка опережает идущий следом «Лилль». При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Марсельцы разгромили «Брест» (4:1).

    До того команда разнесла в щепки оборону «Монпелье» (5:1). А вот поединок с «Монако» завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Марсельцы нынче феерят. Команда уверенно победила в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Марсель» относительно преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 66 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Мэйсон Гринвуд наколотил уже 18 мячей в Лиге 1.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Марсельцы постараются закрепиться на второй позиции.

    Статистика для ставок

    • Марсельцы победили в 2 последних матчах

    • «Лилль» имеет в активе трехматчевый победный сериал

    • «Доги» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.

    Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы запрыгнуть на второе место, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Лилль» традиционно успешно противостоит марсельцам, у которых к тому же имеются проблемы в обороне.

    Ставка: Победа «Лилля» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лилль — Марсель?

    Матч Лилль — Марсель состоится 04 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лилль — Марсель?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лилль — Марсель?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лилль — Марсель?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лилль — Марсель?

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Лилль — Марсель: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 04.05.202521:45. «Доги» покусают марсельцев
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