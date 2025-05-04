Лилль — Марсель: прогноз на Лигу 1, ставка за 2.35

Лилль
Марсель
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» бьются за итоговую вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Лилль» на 2 пункта отстает от искомой 2 строчки. А вот забила команда 49 мячей в 31 поединке французского чемпионата.
Лилль — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» одолели «Анже» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Осеру» (3:1). При этом чуть ранее она разделалась еще и с «Тулузой» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Эйнджел Гомес — травмирован. Бафоде Диаките — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Доги» нынче серьезно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при трех паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» в случае победы сбросят марсельцев со второго места.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы намерены сохранить нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» на 2 очка опережает идущий следом «Лилль». При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Марсельцы разгромили «Брест» (4:1).
До того команда разнесла в щепки оборону «Монпелье» (5:1). А вот поединок с «Монако» завершился зычной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марсельцы нынче феерят. Команда уверенно победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Марсель» относительно преуспевает в плане реализации. Марсельцы настреляли 66 мячей в 31 матче чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Мэйсон Гринвуд наколотил уже 18 мячей в Лиге 1.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Марсельцы постараются закрепиться на второй позиции.
Статистика для ставок
- Марсельцы победили в 2 последних матчах
- «Лилль» имеет в активе трехматчевый победный сериал
- «Доги» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.
- 2.02Вальядолид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.00Интер — Верона: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.10Челси — Ливерпуль: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы запрыгнуть на второе место, так что наверняка будут активны в атаке.
«Лилль» традиционно успешно противостоит марсельцам, у которых к тому же имеются проблемы в обороне.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.25