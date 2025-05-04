Сантос-Тейт. Ставка (к. 1.74) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая пройдет поединок между Яной Сантос и Мишей Тейт в женском легчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Сантос-Тейт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Яна Сантос

Турнирное положение: Яна занимает десятую строчку в рейтинге UFC, но ее позиции шатки после череды поражений. Россиянка пытается вернуться в число потенциальных претендентов, однако возраст и перерывы в карьере осложняют задачу.

Последние бои: За последние 6 встреч Сантос проиграла Холли Холм, Ирен Алдане и Кэрол Росе, но в августе 2024 года она победила Челси Чендлер единогласным решением, что позволило ей сохранить место в топ-10.

Состояние бойца: Сантос представляет собой универсального бойца. Она сочетает многоударные комбинации в стойке, но при необходимости может бороться. При этом россиянка предсказуема в атаках и также испытывает проблемы с выносливостью в поздних раундах.

Миша Тейт

Турнирное положение: Тейт экс-чемпионка в легчайшем весе. Сейчас она находится на 11-й строчке рейтинга, но последнего слова в титульной гонке точно не сказала.

Последние бои: В последний раз Миша выходила в октагон в декабре 2023 года и одолела сабмишном Джулию Авиллу, прервав серию из двух поражений. До этого Тейт уступила Лорен Мерфи и Кетлен Виейре, но в обоих боях продержалась все раунды.

Состояние бойца: Тейт обладает черным поясом по BЖЖ. Ее стиль заключается в постоянном давлении в стойке с последующим тейкдауном и поиском сабмишена. С возрастом (38 лет) она стала медленнее, но компенсирует это тактическим мышлением.

В стойке Тейт уязвима, особенно против подвижных ударниц.

Статистика для ставок

Сантос выиграла 7 из 15 боев нокаутами, но в UFC лишь 2 победы досрочно

Тейт, как и грядущая соперница, выиграла трижды за 6 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение бывшей чемпионке Мише Тейт. На ее победу можно поставить с коэффициентом за 1.74, тогда как успех Сантос оценивают в 2.04.

Прогноз: Сантос будет пытаться доминировать в стойке, используя джебы и лоу-кики. Тейт, как всегда, сделает ставку на борьбу: попытается прижать россиянку к сетке, перевести в партер и искать удушающие приемы. Если Мише хватит сил на постоянные тейкдауны в первых двух раундах, она сможет контролировать бой. Сантос опасна в начале, но с каждым последующим отрезком ее преимущество тает. Вероятнее всего, Тейт переживёт стартовый натиск и заберет победу решением за счет контроля в партере.

Ставка: Победа Миши Тейт за 1.74.