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    Бывшая чемпионка вернется в октагон с триумфом?

    Сантос-Тейт. Ставка (к. 1.74) и прогноз на ММА, UFC on ESPN 67, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сантос-Тейт
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    Миша Тейт
    В рамках турнира UFC on ESPN 67 4 мая пройдет поединок между Яной Сантос и Мишей Тейт в женском легчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Сантос-Тейт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Яна Сантос

    Турнирное положение: Яна занимает десятую строчку в рейтинге UFC, но ее позиции шатки после череды поражений. Россиянка пытается вернуться в число потенциальных претендентов, однако возраст и перерывы в карьере осложняют задачу.

    Последние бои: За последние 6 встреч Сантос проиграла Холли Холм, Ирен Алдане и Кэрол Росе, но в августе 2024 года она победила Челси Чендлер единогласным решением, что позволило ей сохранить место в топ-10.

    Состояние бойца: Сантос представляет собой универсального бойца. Она сочетает многоударные комбинации в стойке, но при необходимости может бороться. При этом россиянка предсказуема в атаках и также испытывает проблемы с выносливостью в поздних раундах.

    Миша Тейт

    Турнирное положение: Тейт экс-чемпионка в легчайшем весе. Сейчас она находится на 11-й строчке рейтинга, но последнего слова в титульной гонке точно не сказала.

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    • Последние бои: В последний раз Миша выходила в октагон в декабре 2023 года и одолела сабмишном Джулию Авиллу, прервав серию из двух поражений. До этого Тейт уступила Лорен Мерфи и Кетлен Виейре, но в обоих боях продержалась все раунды.

    Состояние бойца: Тейт обладает черным поясом по BЖЖ. Ее стиль заключается в постоянном давлении в стойке с последующим тейкдауном и поиском сабмишена. С возрастом (38 лет) она стала медленнее, но компенсирует это тактическим мышлением.

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    В стойке Тейт уязвима, особенно против подвижных ударниц.

    Статистика для ставок

    • Сантос выиграла 7 из 15 боев нокаутами, но в UFC лишь 2 победы досрочно

    • Тейт, как и грядущая соперница, выиграла трижды за 6 последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение бывшей чемпионке Мише Тейт. На ее победу можно поставить с коэффициентом за 1.74, тогда как успех Сантос оценивают в 2.04.

    Прогноз: Сантос будет пытаться доминировать в стойке, используя джебы и лоу-кики. Тейт, как всегда, сделает ставку на борьбу: попытается прижать россиянку к сетке, перевести в партер и искать удушающие приемы. Если Мише хватит сил на постоянные тейкдауны в первых двух раундах, она сможет контролировать бой. Сантос опасна в начале, но с каждым последующим отрезком ее преимущество тает. Вероятнее всего, Тейт переживёт стартовый натиск и заберет победу решением за счет контроля в партере.

    Ставка: Победа Миши Тейт за 1.74.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сантос-Тейт?

    Матч Сантос-Тейт состоится 04 мая 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сантос-Тейт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Миши Тейт .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сантос-Тейт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Миши Тейт » с коэффициентом у букмекеров 1.74 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сантос-Тейт?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сантос-Тейт?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение бывшей чемпионке Мише Тейт. На ее победу можно поставить с коэффициентом за 1.74, тогда как успех Сантос оценивают в 2.04.

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    Сантос-Тейт: прогноз и ставка за 1.74 , статистика, коэффициенты матча 04.05.202504:00. Бывшая чемпионка вернется в октагон с триумфом?
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