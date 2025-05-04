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    Легкие деньги для непобежденного Иноуэ

    Иноуэ-Карденас. Ставка (к. 1.85) и прогноз на бокс, Лас-Вегас, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Иноуэ-Карденас
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    Наоя Иноуэ
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 4 мая пройдет титульный поединок Наоя Иноуэ и Рамона Карденаса во втором легчайшем весе. Начало — 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Иноуэ-Карденас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Наоя Иноуэ

    Турнирное положение: Иноуэ абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе. Японец доминирует в дивизионе с 2023 года, не проиграв ни одного боя за карьеру.

    Последние бои: За последние пять поединков Иноуэ не оставил шансов никому в данном весе. В январе 2025 года он нокаутировал Йе Джун Кима в третьем раунде, а в сентябре 2024-го за 7 раундов разобрался с Ти Джей Дохейни. До этого он техническим нокаутом победил Луиса Нери и Марлона Тапалеса.

    Состояние бойца: Иноуэ для боксера весом в 57 кг обладает невероятно сильным ударом. Его комбинации разрушают защиту, а левый хук отправляет в нокаут даже самых стойких. С возрастом (32 года) японец стал чуть медленнее, но это компенсируется опытом и точностью.

    Рамон Карденас

    Турнирное положение: Мексиканец пробился в топ, но его путь включал в основном региональных бойцов. Единственное поражение в карьере потерпел по очкам от малоизвестного оппонента в 2022 году.

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    • Последние бои: С момента единственного поражения от Дэнни Флореса Карденас выиграл 13 раз кряду. В 2024 году он переиграл по очкам Брайана Акосту, а до этого одолел нокаутов Рикардо Мендосу. Но оба эти бойца далеки от уровня Иноуэ.

    Состояние бойца: Рамон выносливый боксер с хорошей тактической подготовкой. Он умеет переживать давление и работать на дальней дистанции, но его удары не пугают топовых соперников.

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    В 29 лет ему не хватает скорости и мощи для борьбы с чемпионом.

    Статистика для ставок

    • Иноуэ завершил 26 из 29 боев досрочно (89%). В последних десяти поединках 100% нокаутов

    • Карденас выиграл 13 последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном букмекеры не верят в сенсацию: победа Иноуэ оценивается всего лишь за 1.01, тогда как успех Карденаса оценивается коэффициентом 16.00.

    Прогноз: Мексиканец попытается держать дистанцию, но японец быстро сократит ее, загнав соперника в угол. К 5-6 раундам Карденас начнет уставать, а Иноуэ найдет момент для досрочного завершения. Нокаут случится до середины боя — Карденас не имеет ни должных навыков, ни физики, чтобы противостоять чемпиону.

    Ставка: Тотал меньше 6.5 раундов за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Иноуэ-Карденас?

    Матч Иноуэ-Карденас состоится 04 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Иноуэ-Карденас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 6.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Иноуэ-Карденас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 6.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 1.85 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Иноуэ-Карденас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Иноуэ-Карденас?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном букмекеры не верят в сенсацию: победа Иноуэ оценивается всего лишь за 1.01, тогда как успех Карденаса оценивается коэффициентом 16.00.

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    Иноуэ-Карденас: прогноз и ставка за 1.85 , статистика, коэффициенты матча 04.05.202514:00. Легкие деньги для непобежденного Иноуэ
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