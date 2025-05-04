Иноуэ-Карденас. Ставка (к. 1.85) и прогноз на бокс, Лас-Вегас, 4 мая 2025 года

Наоя Иноуэ
Турнирное положение: Иноуэ абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе. Японец доминирует в дивизионе с 2023 года, не проиграв ни одного боя за карьеру.
Последние бои: За последние пять поединков Иноуэ не оставил шансов никому в данном весе. В январе 2025 года он нокаутировал Йе Джун Кима в третьем раунде, а в сентябре 2024-го за 7 раундов разобрался с Ти Джей Дохейни. До этого он техническим нокаутом победил Луиса Нери и Марлона Тапалеса.
Состояние бойца: Иноуэ для боксера весом в 57 кг обладает невероятно сильным ударом. Его комбинации разрушают защиту, а левый хук отправляет в нокаут даже самых стойких. С возрастом (32 года) японец стал чуть медленнее, но это компенсируется опытом и точностью.
Рамон Карденас
Турнирное положение: Мексиканец пробился в топ, но его путь включал в основном региональных бойцов. Единственное поражение в карьере потерпел по очкам от малоизвестного оппонента в 2022 году.
Последние бои: С момента единственного поражения от Дэнни Флореса Карденас выиграл 13 раз кряду. В 2024 году он переиграл по очкам Брайана Акосту, а до этого одолел нокаутов Рикардо Мендосу. Но оба эти бойца далеки от уровня Иноуэ.
Состояние бойца: Рамон выносливый боксер с хорошей тактической подготовкой. Он умеет переживать давление и работать на дальней дистанции, но его удары не пугают топовых соперников.
В 29 лет ему не хватает скорости и мощи для борьбы с чемпионом.
Статистика для ставок
- Иноуэ завершил 26 из 29 боев досрочно (89%). В последних десяти поединках 100% нокаутов
- Карденас выиграл 13 последних боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном букмекеры не верят в сенсацию: победа Иноуэ оценивается всего лишь за 1.01, тогда как успех Карденаса оценивается коэффициентом 16.00.
Прогноз: Мексиканец попытается держать дистанцию, но японец быстро сократит ее, загнав соперника в угол. К 5-6 раундам Карденас начнет уставать, а Иноуэ найдет момент для досрочного завершения. Нокаут случится до середины боя — Карденас не имеет ни должных навыков, ни физики, чтобы противостоять чемпиону.
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Ставка: Тотал меньше 6.5 раундов за 1.85.