Молдавия — Албания. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч отбора Евро-2020 14 октября 2019 года

В понедельник, 14 октября, в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сборная Молдавии примет национальную команду Албании в восьмом туре отборочного турнира Евро-2020. Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на Молдавия — Албания.

Молдавия

Накануне сборная Молдавии проиграла «футбольному карлику» в лице команды Андорры (0:1) и опустилась на последнее, 6 место, в группе H, как раз дав обойти себя «почтальонам».

На счету молдаван находится всего три балла, которые они заработали в домашней игре против андоррцев, переиграв их на своем поле со счетом 1:0.

Остальные пять встреч в квалификационной компании «трехцветные» проиграли, забив в этих играх только один гол. Этот мяч они провели еще на старте турнира в ворота Франции — 1:4.

Первый матч своему предстоящему противнику команда Молдавии проиграла на выезде со счетом 0:2, пропустив оба гола после перерыва, а второй в самом конце встречи.

Албания

Национальная команда Албании в седьмом туре отборочного этапа уступила в гостях сборной Турции (0:1), пропустив перед самым финальным свистком.

На счету у албанцев находится девять очков и отставание от второй проходной строки на такое же количество пунктов. Шансов завоевать путевку на Евро-2020 у них почти нет.

В четырех выездных встречах текущей квалификационной компании «орлы» выиграли один раз при трех поражениях. Обыграть удалось только Андорру (3:0), уступили Исландии (0:1), Франции (1:4) и Турции (0:1).

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний этих сборных перевес находится на стороне сборной Албании, которая выиграла три встречи при одном ничейном результате, разница мячей — 8:2.

Прогноз на Молдавия — Албания

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Албании предлагают — 1.90.

На викторию команды Молдавии дают — 5.00, ничья оценена — в 3.40.

Большого турнирного значения эта игра уже не будет иметь для обеих команд. Думаем, что коллективы не будут отсиживаться в обороне и забьют пару мячей. 0