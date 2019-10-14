Франция — Турция. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч квалификации чемпионата Европы 14 октября 2019 года

В 8-м туре квалификационного раунда чемпионата Европы сборная Франции на стадионе «Стад де Франс» в Париже будет принимать Турцию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Франция — Турция.

Франция

Отбор Евро-2020 французы начали с крупной гостевой победы над Молдавией (1:4). Во втором туре в марте четыре мяча Французы отгрузили Исландии (4:0).

В июне французы дома провели контрольный матч с Боливией (2:0), после чего в отборе Евро-2020 на выезде уступили Турции (0:2) и разгромили Андорру (4:0).

В сентябре сборная Франции на своем поле разгромила сначала Албанию (4:1), а затем Молдавию (3:0).

В октябре французы на выезде с большим трудом одолели Исландию (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти, заработанного в концовке матча.

Все прогнозы на Евро-2020

Французы набрали 18 очков после 7 туров и идут на втором месте в группе Н, уступая Турции по дополнительным показателям. Разница мячей 20-4.

Из-за травмы матч пропустит Киллиан Мбаппе.

Турция

В первом матче квалификации «звезды луны» уверенно разобрались с Албанией в Шкодере (0:2). Затем в марте же на своем поле Турция разгромила Молдавию (4:0).

В конце мая-начале июня турки провели домашние товарищеские матчи с командами Греции (2:1) и Узбекистана (2:0).

В 3-м туре отбора Евро подопечные Шенола Гюнеша сенсационно победили дома сборную Франции (2:0). А в выездной встрече с Исландией (1:2) турки потеряли первые очки.

В сентябре Турция в Стамбуле довольно скромно победила Андорру (1:0) и на выезде разгромила команду Молдавии (4:0).

В последнем матче сборная Турции на своем поле вырвала минимальную победу у команды Албании, благодаря голу на 90-й минуте.

После 7 туров сборная Турции с 18 очками возглавляет группу, обойдя Францию по дополнительным показателям. Разница мячей 15-2.

Прогноз и ставки

На победу Франции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,35, на ничью — 5,25, а на победу Турции — 8,50.

Помимо неожиданной победы над французами, сборная Турции выглядит не очень убедительно в роли лидера. Прогнозируем, что Франция добьется домашней победы.

Матч вряд ли будет результативным — турки пропустили всего 2 мяча в отборочном цикле. интересны варианты ТМ 2,5 за 2,25 и «Обе забьют — нет» за 1,80. 0