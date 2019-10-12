Фареры — Румыния. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года

Фареры
Сборная Фарерских островов в этом отборочном турнире пока еще не набрала ни одного очка и плотно засела на последнем месте в группе F.
Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).
Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4 и Норвегии 0:2.
В предпоследнем туре последовал разгром от Швеции, а в последнем — от Испании с одинаковым счетом 0:4.
Фарерская команда не знает радости победы уже в 11 поединках кряду с учетом всех турниров.
Румыния
За 4 туры квалификации «цыплята» смогли набрать 10 очков. Сейчас команда располагается на 3 месте в таблице Группы F с разницей мячей 13:7.
Сборная начала квалификацию с гостевой неудачи от Швеции (1:2), а потом разгромила дома Фареры — 4:1. После этого пришло время сыграть вничью 2:2.
С тех пор коллектив победил только дважды Мальту — 4:0 в гостях и дома 1:0. Между этими матчами Румыния уступила команде Испании (1:2).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех хозяев поля оценивается в 15,0, а ничья — в 5,8.
Рекомендуем ставить на то, что Румыния выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,9. 0