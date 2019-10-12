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    Поднимется ли Румыния на второе место в группе?

    Фареры — Румыния. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Румынии
    Прогноз на Фареры — Румыния
    Румыния идет на 3-м месте в группе
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Фарер 12 октября на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне сыграет с Румынией. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Фареры — Румыния.

    Фареры

    Сборная Фарерских островов в этом отборочном турнире пока еще не набрала ни одного очка и плотно засела на последнем месте в группе F.

    Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

    Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4 и Норвегии 0:2.

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    • В предпоследнем туре последовал разгром от Швеции, а в последнем — от Испании с одинаковым счетом 0:4.

    Фарерская команда не знает радости победы уже в 11 поединках кряду с учетом всех турниров.

    Румыния

    За 4 туры квалификации «цыплята» смогли набрать 10 очков. Сейчас команда располагается на 3 месте в таблице Группы F с разницей мячей 13:7.

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    Сборная начала квалификацию с гостевой неудачи от Швеции (1:2), а потом разгромила дома Фареры — 4:1. После этого пришло время сыграть вничью 2:2.

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    С тех пор коллектив победил только дважды Мальту — 4:0 в гостях и дома 1:0. Между этими матчами Румыния уступила команде Испании (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех хозяев поля оценивается в 15,0, а ничья — в 5,8.

    Рекомендуем ставить на то, что Румыния выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,9. 0

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    Фареры — Румыния. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года. Прогноз на Фареры — Румыния. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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