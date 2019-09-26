«Эйбар» — «Севилья». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Испании 26 сентября 2019 года

В шестом туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Ипуруа» 26 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Севилья».

«Эйбар»

Сейчас команда из провинции Гипускоа является одним из аутсайдеров чемпионата Испании. С двумя очками, набранными в 5 матчах, этот коллектив находится на 19 месте в турнирной таблице.

В первом туре Примеры «оружейники» на выезде проиграли выходцу из Сегунды «Мальорке» (2:1), а в следующем матче первенства «Эйбар» расписал мировую с «Осасуной» (0:0).

Осеннюю часть сезона этот коллектив начал с поражения от мадридского «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» (3:2), а чуть позже в товарищеской встрече подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграли вничью с «Мирандесом» (2:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

После перерыва на матчи сборных «оружейники» уступили «Эспаньолу» в Ла Лиге (1:2), а в поединке в Валенсии против «Леванте» зрители не увидели голов (0:0).

«Севилья»

На данный момент команда из Севильи находится в верхней части турнирной таблицы с 10 баллами, заработанными в 5 матчах.

Свои выступления в новом сезоне подопечные Лопетеги начали с двух сухих побед. В первом туре Примеры красно-белые взяли верх над «Эспаньолом» (0:2), а через неделю они переиграли «Гранаду» (0:1).

Потеря очков случилась в домашней встрече с «Сельтой», где оба коллектива неожиданно не смогли выявить сильнейшего (1:1).

Затем «Севилья» с минимальным преимуществом победила «Алавес» (0:1), а в стартовом матче группового этапа Лиги Европы гости расправились с «Карабахом» в Азербайджане (0:3).

В поединке 22 сентября на «Рамон Санчес Писхуан» севильцы потерпели поражение от мадридского «Реала» (0:1). Исход встречи решил Карим Бензема на 64 минуте.

Прогноз

На победу «Эйбара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,25, на ничью — 3,40, а на победу гостей этого поединка — 2,30.

После неудачи в игре с «королевским клубом» «Севилья» захочет уверенно обыграть соперника, но «Эйбар» может с этим не согласиться. Наш прогноз на матч — «Севилья» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,68. 0