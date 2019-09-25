«Милтон-Кинс Донс» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Кубка Английской лиги 25 сентября 2019 года

В 1/16 финала Кубка Английской лиги «Милтон-Кинс Донс» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на «Стэдиум МК» 25 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Милтон-Кинс Донс» — «Ливерпуль».

«Милтон-Кинс Донс»

Команда из графства Бакингемшир уже дважды приняла участие в Кубке лиги. Начав свой путь с 1/64 финала, этот коллектив в серии пенальти обыграл «Уимблдон» (2:2, 2:4) и прошел дальше.

В 1/32 подопечные Пола Тиздейла встретились с клубом «Саутенд Юнайтед». На стадионе «Рутс» гости без проблем переиграли соперников (1:4).

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В регулярном чемпионате «Милтон-Кинс Донс» испытывает трудности. В 9 матчах Первой лиги команда смогла набрать лишь 12 очков и занять 15 место в таблице.

В двух последних поединках подопечные Тиздейла не заработали ни единого балла. 17 сентября «МК Донс» уступил «Ипсвичу Таун» (0:1), а спустя несколько дней потерпел поражение от «Саутенд Юнайтед» (0:1).

«Ливерпуль»

На данный момент «мерсисайдцы» провели 6 матчей в АПЛ, набрав максимальное количество очков — 18. Сейчас ливерпульский коллектив занимает 1 строчку в турнирной таблице.

На старте сезона Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа разгромили дома «Норвич» (4:1), а затем выиграли Суперкубок УЕФА, одолев «Челси» в серии пенальти (1:1, 5:4).

После этого «Ливерпуль» в АПЛ победил в 4 встречах кряду. Красные переиграли «Саутгемптон» (1:2), «Арсенал» (3:1), «Бернли» (0:3) и «Ньюкасл» (3:1).

А в первом матче группового этапа Лиги чемпионов «мерсисайдцы» потерпели поражение от «Наполи» (2:0). Но в 6 туре домашнего первенства команда Клоппа вновь победила, справившись в Лондоне с «Челси» (1:2).

Прогноз

В коллектив из Первой лиги букмекеры не верят, оценивая их победу в 15,5, на ничью они дают коэффициент 7,90, а на победу «Ливерпуля» — 1,16.

В этой встрече не стоит ожидать появления у гостей основного состава, но красные и без своих главных героев должны справиться с хозяевами. Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,95. 0