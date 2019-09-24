«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Примеры 24 сентября 2019 года

В рамках 6 тура испанской Примеры каталонская «Барселона» примет «Вильярреал». Матч состоится на «Камп Ноу». Начало встречи в 22:00 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал».

«Барселона»

«Барселона» находится не в лучшей форме. Команда Вальверде демонстрирует очень нестабильные результаты. За 5 туров «блауграна» одержали только 2 победы и уже дважды успели проиграть. Также на счету «каталонцев» одна ничья.

В прошлом туре «Барса» уступила на выезде «Гранаде» с результатом 2:0. Перед этим хозяева выдали очень хороший матч с «Валенсией», выиграв 5:2. Еще раньше — 2:2 с «Осасуной» и домашние 5:2 с «Бетисом».

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Несмотря на нынешнее положение дел, «Барселона» остается домашним коллективом, поскольку на своем поле «сине-гранатовые» выступают уверенно. Они одержали 9 побед кряду.

В лазарете у Вальверде Дембеле, Умтити и Альба.

«Вильярреал»

Если «Барса» на 7 строчке с 7 очками, то «Вильярреал» на 4 месте с 8 пунктами в активе. «Желтые» не проигрывают уже 3 встречи кряду.

После фиаско от «Леванте» со счетом 2:1, команда сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Затем последовали две победы — над «Леганесом» 0:3 и «Вальядолидом» 2:0.

В матче с «Леганесом» «желтой субмарине» удалось добыть первую гостевую победу за последние 4 встречи.

Добавим, что «сухая» серия команды длится уже два поединка.

У «Вильярреала» тоже есть потери. Морено точно пропустит игру, а вот Сориано пока что под вопросом.

Прогноз

Букмекеры почти не сомневаются в успехе хозяев. На них они дают 1.30, тогда как на успех гостей предлагается коэфф 9.40. ничья оценивается в 6.20.

«Барса» побеждала «Вильярреал» дома в последних 9 очных противостояниях. При этом «каталонцы» забивали «желтым» не менее двух раз за игру.

Сейчас «Барса» имеет проблемы, но домашние стены ей сильно помогают. К тому же в строй вернулся Месси. В любом случае матч должен получиться результативным. Ставим на тотал больше 3.5 за 1.85. Подопечные Вальверде будут одержимы целью исправить ситуацию, а «Вильярреал» может воспользоваться ошибками «двухцветных» в обороне. 0