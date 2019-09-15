«Падерборн 07» — «Шальке-04». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Бундеслиги 15 сентября 2019 года

В четвертом туре немецкой Бундеслиги «Падерборн 07» будет принимать «Шальке-04». Игра пройдет на «Бентелер Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Падерборн 07» — «Шальке-04».

«Падерборн 07»

Выходцы из второй Бундеслиги располагается на 15 месте в турнирной таблице с одним баллом в активе. Команда из города Падерборн пока обходится без побед в чемпионате.

Но официальный сезон для коллектива Штеффена Баумгарта начался удачно. В рамках 1/32 финала Кубка Германии этот клуб в серии пенальти переиграл «Редингхаузен» (3:3, 2:4).

А вот в регулярном первенстве «Падерборн 07» уступил на выезде «Байеру» (3:2). Во втором туре Бундеслиги команда дома потерпела поражение от «Фрайбурга» (1:3).

Календарь и таблица Бундеслиги

Затем в матче 31 августа подопечные Баумгарта расписали мировую в гостях с «Вольфсбургом» (1:1).

«Шальке-04»

Сейчас клуб из Гельзенкирхена занимает девятую позицию в турнирной таблице с 4 очками. За три матча команда трижды забила и столько же пропустила.

Как и для многих представителей Бундеслиги, сезон для «Шальке-04» начался с Кубка страны. В 1/32 финала «горняки» без проблем расправились с коллективом «Дрохтерсен/Ассель» (0:5).

А в дебютной встрече чемпионата подопечные Давида Вагнера сыграли вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0). Затем на своем поле «королевские синие» получили три безответных гола от «Баварии» (0:3).

Первую победу клуб завоевал в Гельзенкирхене, одолев «Герту» (3:0). После этого в товарищеском поединке 6 сентября «Шальке-04» проиграл «Виктории» Кельн (2:4).

Прогноз

На победу «Падерборна 07» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,25, на ничью — 3,70, а на победу «Шальке-04» — 2,18.

Наш прогноз на матч — «Шальке-04» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,57. 0