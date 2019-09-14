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    Забьет ли «Страсбург» в Париже?

    ПСЖ — «Страсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Франции 14 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Страсбург
    Прогноз на ПСЖ — «Страсбург»
    ПСЖ — «Страсбург»: фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 14 сентября, в рамках пятого тура французской Лиги 1 на «Парк де Пренс» встретятся местный ПСЖ со «Страсбургом». Игра начнется в 18:30 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Страсбург».
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    Парижская команда после четырех туров французского первенства расположилась на первом месте, имея на своем счету девять очков. Но что правда, такое количество баллов имеет еще три три коллектива, которые ПСЖ опережает по разнице мячей.

    «Сине-красные» в новом сезоне успели провести уже пять официальных матчей. Начали они с победы в Суперкубке Франции над «Ренном» — 2:1.

    В чемпионате страны стартовали с крупной домашней виктории над «Нимом» (3:0). Во втором туре парижане неожиданно проиграли в гостях «Ренну» (1:2).

    После чего столичный клуб не допускал осечки, выиграв две игры «всухую». Сперва разгромил на своей территории «Тулузу», а в последней встрече переиграл на выезде «Мец» — 2:0.

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    «Страсбург»

    После четырех сыгранных матчей чемпионата Франции «Страсбург» набрал всего три очка и идет на 17 месте, опережая зону переходных матчей по лучшей разнице мячей.

    В этом розыгрыше Лиги 1 «расинги» еще ни разу не побеждали, трижды сыграв вничью при одном поражении. Уступили в домашнем матче «Ренну», разошлись миром с «Мецем» 1:1, «Реймсом» 0:0 и «Монако» 2:2.

    Такие неважные результаты в первую очередь связаны с участием команды в квалификации Лиги Европы, которую они уже покинули, уступи немецкому «Айнтрахту» на последней стадии отбора (1:0 и 0:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В прошлом сезоне «Страсбур» на выезде провел 19 матчей, выиграв в пяти из них при восьми ничьих и шести поражениях.

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    В прошлом сезоне эти команды играли между собой трижды. Обе игры чемпионата закончились вничью (2:2 и 1:1), а в Кубке победили парижане — 2:0.

    Прогноз на ПСЖ — «Страсбург»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСЖ — 1.22, победа «Страсбурга» — 14.50, ничья — 7.40.

    «Страсбург» зачастую огорчает парижан в играх чемпионата. А учитывая не лучшую атмосферу в раздевалке ПСЖ, думаем, что «расинги» смогут забить чемпиону и в этой игре. 0

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