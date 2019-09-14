ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марселино два года возглавлял «Валенсию»«Валенсия» была обречена на кризис Вирджил ван ДейкСимволическая сборная, которая может обыграть кого угодно Голландия — теневой лидер группы CГлавные интриги перед финишем отбора на Евро-2020
  • 08:00
    • Проворов подписал новый контракт с «Филадельфией»
  • 23:37
    • Зидан утратил доверие руководства «Реала»
  • 22:47
    • Павлюченко: Пусть Черышев даже не думает о переходе в РПЛ
  • 20:01
    • Глеб: Хотел «втащить» Гвардиоле после финала ЛЧ
  • 19:39
    • «Салават Юлаев» в Уфе уступил «Автомобилисту»
  • 18:31
    • «Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расизм
  • 16:59
    • Селихов перенесет операцию
    Все новости спорта

    Реабилитируется ли «Наполи» после поражения от «Юве»?

    «Наполи» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 14 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Сампдорию
    Прогноз на «Наполи» — «Сампдория»
    «Наполи» феерично стартовал в Серии А
    «Наполи» будет принимать «Сампдорию» во третьем туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Сан Паоло» 14 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Сампдория».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 14 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 10.50
  • Играть!
    •

    «Наполи»

    Неполитанцы финишировали в прошлом чемпионате Италии на втором месте и дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Там они дважды проиграли лондонскому «Арсеналу» — 0:1 и 0:2.

    В первом туре нового розыгрыша Серии А игра неполитанцев получилась феерической. На выезде «партенопеи» одолели «Фиорентину» со счетом 4:3.

    Все прогнозы на футбол

    Хозяева первыми вышли вперед, однако Мертенс сравнял счет, а затем Инсинье оформил дубль и вывел «Наполи» вперед. Во 2-м туре «адзурри» в еще одном фееричном матче проиграли на выезде «Ювентусу» 3:4.

    «Сампдория»

    По итогам прошлого сезона «Сампдория» заняла девятое место в итальянском первенстве. Команда отстала на 10 очков от ставшей еврокубковой седьмой строчки.

  • Революция в Лиге чемпионов пока отменяется
  • Стороны не могут прийти к согласию
  • 11/09/2019

    • В нынешней кампании генуэзцы провели уже три поединка. Первым матчем нового футбольного года стала для них кубковая игра против «Кротоне», в которой они победили 3:1 и прошли дальше.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    Старт в Серии А пока что выдается неудачным. В первом туре «блучеркьяти» были разгромлены дома «Лацио» (0:3), а во втором — «Сассуоло» (1:4).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 6,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и в матче будет забито четыре или более гола за 2,15. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фортуна — Вольфсбург
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Амьен — Лион
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Кардифф Сити
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Завтра в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Завтра в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Завтра в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия Менхенгладбах
  • Завтра в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Упадок «немецкой машины». Пять причин неудач команды Лева
    • 14:10 09/09/2019     Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
  • Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнего
    • 10:22 09/09/2019     Килиан Мбаппе
  • Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20
    • 22:13 11/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Наполи» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 14 сентября 2019 года. Прогноз на «Наполи» — «Сампдория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Игры Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20Возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе 11/09/2019 в 22:130
  • 15:59
    • Перес хочет организовать на «Бернабеу» матч Федерера и Надаля
  • 15:47
    • Горецка пропустит до месяца
  • 15:15
    • Венгер займет пост технического директора ФИФА
    Рахим Стерлинг Футбол Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гостиСборные Англии и Косово забили восемь мячей на двоих 11/09/2019 в 17:240
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Спартак» свою неудачную серию в КХЛ?
  • 3.35
    •
  • 00:01
    • Заварухин: «Сибирь» полтора периода тяжело входила в игру
  • 23:50
    • Медведев: Для соперников я «тот неприятный долговязый русский парень»
  • 23:14
    • Анкипанс: Два удаления нас сломали, надломили
    Интересы клубов топ-лиг вошли в противоречие с другими клубами Футбол Революция в Лиге чемпионов пока отменяетсяСтороны не могут прийти к согласию 11/09/2019 в 05:230
  • 14:45
    • Перес: Нам не продали Левандовского и Погба, не продадут и Мбаппе
  • 22:58
    • Крикунов: Всё шло нормально, но допустили одну грубую ошибку
  • 22:29
    • «Витязь» по буллитам обыграл «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие