«Наполи» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 14 сентября 2019 года

«Наполи» будет принимать «Сампдорию» во третьем туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Сан Паоло» 14 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Сампдория».

«Наполи»

Неполитанцы финишировали в прошлом чемпионате Италии на втором месте и дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Там они дважды проиграли лондонскому «Арсеналу» — 0:1 и 0:2.

В первом туре нового розыгрыша Серии А игра неполитанцев получилась феерической. На выезде «партенопеи» одолели «Фиорентину» со счетом 4:3.

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Хозяева первыми вышли вперед, однако Мертенс сравнял счет, а затем Инсинье оформил дубль и вывел «Наполи» вперед. Во 2-м туре «адзурри» в еще одном фееричном матче проиграли на выезде «Ювентусу» 3:4.

«Сампдория»

По итогам прошлого сезона «Сампдория» заняла девятое место в итальянском первенстве. Команда отстала на 10 очков от ставшей еврокубковой седьмой строчки.

В нынешней кампании генуэзцы провели уже три поединка. Первым матчем нового футбольного года стала для них кубковая игра против «Кротоне», в которой они победили 3:1 и прошли дальше.

Старт в Серии А пока что выдается неудачным. В первом туре «блучеркьяти» были разгромлены дома «Лацио» (0:3), а во втором — «Сассуоло» (1:4).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 6,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и в матче будет забито четыре или более гола за 2,15. 0