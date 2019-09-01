«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 1 сентября 2019 года

«Эвертон» будет принимать «Вулверхэмптон» в четвертом туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 1 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Вулверхэмптон».

«Эвертон»

За 3 тура АПЛ клуб из «Ливерпуля» заработал лишь 4 очка и расположился на 12 месте в турнирной таблице с разницей забитых и пропущенных мячей 1:2.

В первом туре Премьер-лиги «ириски» отправились на «Селлхерст Парк», где противостояли команде «Кристал Пэлас». В непростой игре с кучей моментов голов зрители так и не увидели (0:0).

В следующем матче в рамках АПЛ синие на «Гудисон Парк» минимально победили «Уотфорд» (1:0), а затем уступили на выезде «Астон Вилле» (2:0).

Календарь и таблица АПЛ

28 августа подопечные Марку Силвы в рамках 1/32 финала Кубка Лиги встретились с «Линкольном». «Эвертон» взял верх над соперником (2:4).

«Вулверхэмптон»

Для «волков» сезон начался с еврокубковой битвы против «Крусейдерса» в четвертьфинале квалификационного раунда Лиги Европы.

На своем поле подопечные Нуну Эшпириту Санту обыграли представителей Северной Ирландии (2:0), ответку «Вулвз» также выиграл (1:4).

В полуфинале «бродягам» противостоял «Пюник». Но во встрече на «Молинью» армянский клуб уступил (4:0). С таким же счетом «Вулверхэмптон» победил соперника и в гостях (0:4).

Между этими матчами «волки» расписали мировую с «Лестером» в рамках первого тура АПЛ (0:0). Следующая встреча в Премьер-лиге вновь закончилась ничьей с МЮ (1:1).

В финале плей-офф раунда ЛЕ команда обыграла «Торино» в Италии (2:3), а позже в чемпионате «Вулвз» и «Бернли» не смогли выявить сильнейшего (1:1).

Ответный матч в Лиге Европы закончился для подопечных Эшпириту Санту победой над «быками» (2:1).

Прогноз

На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 3,30, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,60.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1 с коэффициентом 1,57. 0