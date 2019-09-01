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    Справится ли «Эвертон» с «Вулверхэмптоном»?

    «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Вулверхэмптон
    Прогноз на «Эвертон» — «Вулверхэмптон»
    Йерри Мина
    «Эвертон» будет принимать «Вулверхэмптон» в четвертом туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 1 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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    «Эвертон»

    За 3 тура АПЛ клуб из «Ливерпуля» заработал лишь 4 очка и расположился на 12 месте в турнирной таблице с разницей забитых и пропущенных мячей 1:2.

    В первом туре Премьер-лиги «ириски» отправились на «Селлхерст Парк», где противостояли команде «Кристал Пэлас». В непростой игре с кучей моментов голов зрители так и не увидели (0:0).

    В следующем матче в рамках АПЛ синие на «Гудисон Парк» минимально победили «Уотфорд» (1:0), а затем уступили на выезде «Астон Вилле» (2:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    28 августа подопечные Марку Силвы в рамках 1/32 финала Кубка Лиги встретились с «Линкольном». «Эвертон» взял верх над соперником (2:4).

    «Вулверхэмптон»

    Для «волков» сезон начался с еврокубковой битвы против «Крусейдерса» в четвертьфинале квалификационного раунда Лиги Европы.

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    • На своем поле подопечные Нуну Эшпириту Санту обыграли представителей Северной Ирландии (2:0), ответку «Вулвз» также выиграл (1:4).

    В полуфинале «бродягам» противостоял «Пюник». Но во встрече на «Молинью» армянский клуб уступил (4:0). С таким же счетом «Вулверхэмптон» победил соперника и в гостях (0:4).

    Между этими матчами «волки» расписали мировую с «Лестером» в рамках первого тура АПЛ (0:0). Следующая встреча в Премьер-лиге вновь закончилась ничьей с МЮ (1:1).

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    В финале плей-офф раунда ЛЕ команда обыграла «Торино» в Италии (2:3), а позже в чемпионате «Вулвз» и «Бернли» не смогли выявить сильнейшего (1:1).

    Ответный матч в Лиге Европы закончился для подопечных Эшпириту Санту победой над «быками» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 3,30, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,60.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1 с коэффициентом 1,57. 0

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    «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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