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    Повлияют ли потери ПСЖ на результат в матче с «Мецом»?

    «Мец» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Метц Прогнозы на ПСЖ
    Прогноз на «Мец» — ПСЖ
    Марко Верратти
    «Мец» будет принимать ПСЖ в четвертом туре французской Лиги 1. Игра пройдет на стадионе «Сен-Сэнфорьен» 30 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Мец» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Мец»

    Перед стартом чемпионата Франции «Мец» провел 8 товарищеских встреч в рамках предсезонной подготовки. Но наиболее интересными являются выступления бордовых в августе.

    3 числа этого месяца команда сыграла два матча против «Майнца». Оба этих сражения Мессинцы проиграли с одинаковым счетом (0:1).

    Первый тур Лиги 1 получился для подопечных Фредерика Антонетти очень напряженным. В выездной встрече против «Страсбура» «Мец» завоевал 1 балл в сложной игре (1:1).

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    Следующий матч в чемпионате оказался намного удачнее предыдущего. На своем поле бордовые одолели «Монако» (3:0). К сожалению для болельщиков, команда с таким же счетом проиграла в 3 туре «Анже» на выезде (3:0).

    ПСЖ

    Помимо потерь очков в чемпионате, у Томаса Тухеля есть трудности с подбором состава. Ситуация с Неймаром уже давно не новость, но на выходных травму получил и Килиан Мбаппе, который пропустит около месяца.

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    • Завершив предсезонку на мажорной ноте победой над «Сиднеем» (0:3), парижане переиграли «Ренн» в Суперкубке Франции, завоевав первый трофей в сезоне (2:1).

    Выступления в Лиге 1 красно-синие также начали здорово, взяв верх над «Нимом» на «Парк де Пренс» (3:0).

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    Второй тур чемпионата стал сенсационным. «Пари Сен-Жермен» неожиданно уступил на выезде «Ренну» (1:2). Но в последней игре столичный коллектив реабилитировался, разгромив дома «Тулузу» (4:0).

    Прогноз

    На победу «Меца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8,50, на ничью — 5,00, а на победу ПСЖ — 1,36.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,58. 0

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    «Мец» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2019 года. Прогноз на «Мец» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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