«Рига» — «Копенгаген». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

«Рига»
В еврокубках «Рига» стартовала в квалификации Лиги чемпионов и оступилась уже в первом раунде, проиграв ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти.
В дуэли 2-го квалифайраунда ЛЕ коллектив прошел польский «Пяст»: хотя уступил ему со счетом 2:3 на выезде, дома победил 2:1.
После этого подопечным Михаилса Коньевса удалось победить по сумме двух матчей финский ХИК. Оба поединка завершились вничью, но на выезде латвийский клуб забил больше — 1:1 и 2:2.
В первой игре этих команд команда проиграла на выезде со счетом 1:3.
По итогам 23 матчей чемпионата Латвии «Рига» является лидером с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя, у которого на одну игру больше.
«Копенгаген»
«Копенгаген» начал выступления в Лиге Европы с нынешней стадии после вылета из Лиги чемпионов. Там на его пути стала сербская «Црвена Звезда».
И первая, и ответная игра этих команд завершилась вничью со счетом 1:1. В итоге соперникам пришлось исполнить серию пенальти, в которой верх взяли белградцы.
Датский чемпион лидирует в национальном первенстве со 100% показателем — семь побед из семи. На прошлых выходных коллектив победил в домашних стенах «Норшелланн» (3:1).
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 3,9.
Рекомендуем ставить на то, что «Копенгаген» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0