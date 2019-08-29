«Рига» — «Копенгаген». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

В четверг, 29 августа, «Рига» на своем поле примет «Копенгаген» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Стадионс Сконто», начнется в 19:45 по московскому времени. Прогноз на «Рига» — «Копенгаген».

«Рига»

В еврокубках «Рига» стартовала в квалификации Лиги чемпионов и оступилась уже в первом раунде, проиграв ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти.

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В дуэли 2-го квалифайраунда ЛЕ коллектив прошел польский «Пяст»: хотя уступил ему со счетом 2:3 на выезде, дома победил 2:1.

После этого подопечным Михаилса Коньевса удалось победить по сумме двух матчей финский ХИК. Оба поединка завершились вничью, но на выезде латвийский клуб забил больше — 1:1 и 2:2.

В первой игре этих команд команда проиграла на выезде со счетом 1:3.

По итогам 23 матчей чемпионата Латвии «Рига» является лидером с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя, у которого на одну игру больше.

«Копенгаген»

«Копенгаген» начал выступления в Лиге Европы с нынешней стадии после вылета из Лиги чемпионов. Там на его пути стала сербская «Црвена Звезда».

И первая, и ответная игра этих команд завершилась вничью со счетом 1:1. В итоге соперникам пришлось исполнить серию пенальти, в которой верх взяли белградцы.

Датский чемпион лидирует в национальном первенстве со 100% показателем — семь побед из семи. На прошлых выходных коллектив победил в домашних стенах «Норшелланн» (3:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что «Копенгаген» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0