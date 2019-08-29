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    «Антверпен» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к 1.57) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз на «Антверпен» — «АЗ Алкмар»
    «АЗ Алкмар» — «Антверпен»
    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Антверпен» будет принимать «АЗ Алкмар». Игра пройдет на «Босэйлстадион» 29 августа. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Антверпен» — «АЗ Алкмар».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Антверпен»

    После первого матча в рамках плей-офф раунда Лиги Европы с «АЗ Алкмаром» (1:1) бельгийская команда не выступала на выходных в домашнем чемпионате.

    Имея игру в запасе, подопечные Ласло Белени располагаются на 5 строчке в турнирной таблице с 9 баллами в активе. От лидера «Стандарда» «Антверпен» отстает лишь на 3 очка.

    В 1 туре Лиги Жюпиле клуб из Антверпена обыграл «Эйпен» (1:4), с таким же счетом закончился и их домашний матч против «Васланд-Беверен» в чемпионате (4:1).

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    Затем бельгийский коллектив встречался с «Викторией Пльзень» в ЛЕ и победил на своем поле чехов (1:0), а в ответной игре «Антверпен» лишь благодаря выездному голу на 113 минуте прошел дальше, несмотря на поражение от красно-синих (2:1).

    Перед этим команда проиграла на выезде «Шарлеруа» (2:1), но в 4 туре чемпионата взяла верх дома над «Синт-Трейденом» (2:0).

    «АЗ Алкмар»

    Как и их соперники по еврокубкам, нидерландский коллектив получил отдых на выходных.

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    • За 3 тура Эредивизи «сырные фермеры» заработали 7 очков, забив 6 голов в 3 матчах, при этом ни разу не пропустив.

    Выступления в домашнем чемпионате «АЗ Алкмар» начал с уверенной победы на своем поле над «Фортуной» (4:0). Следующую встречу подопечные Арне Слота провели на выезде, где одолели «Валвейк» (0:2).

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    В 3 туре «АЗ Алкмар» дома принимал «Гронинген», но команды не смогли выявить сильнейшего, установив мировую (0:0).

    Прогноз

    На победу «Антверпена» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,30, а на победу «АЗ Алкмар» — 2,95.

    Наш прогноз на матч — победа «АЗ Алкмара» или ничья с коэффициентом 1,57. 0

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    «Антверпен» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к 1.57) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Антверпен» — «АЗ Алкмар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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