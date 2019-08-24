ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сарри призван сделать «Юве» более атакующимСарри — единственный шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус» «Спартак» — «Брага»Проиграли, но не развалились. «Спартак» сохранил шансы на продолжение борьбы Томас ТухельУ ПСЖ кризис. Гонка за чемпионство во Франции объявляется открытой
  • 08:29
    • Джикия: Пропустили нелепый гол
  • 08:13
    • Ещенко: Не ожидали, что соперник сядет
  • 23:34
    • «Спартак» проиграл «Браге» в Португалии
  • 00:20
    • Кононов: Результат неприемлемый, но у нас есть шансы
  • 00:04
    • «Заря» уступила «Эспаньолу», ведя в счете по ходу встречи
  • 00:03
    • «Торино» уступил «Вулверхэмптону» в первом матче отбора ЛЕ
  • 23:40
    • «Антверпен» упустил победу над «Аз Алкмаром» в отборе Лиги Европы
    Все новости спорта

    Сможет ли «Парма» сдержать «Ювентус»?

    «Парма» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.0) и ставки на матч чемпионата Италии 24 августа 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Парму Прогнозы на Ювентус
    Прогноз на «Парма» — «Ювентус»
    Роналду уже год выступает в «Юве»
    «Парма» будет принимать «Ювентус» в первом туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 24 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Парма» — «Ювентус».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 24 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.80
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.35
  • Играть!
    •

    «Парма»

    По итогам прошлого сезона «Парма» сумела избежать вылета в Серию B. Команда заняла 14-е место с 41 очком в активе, оторвавшись от зоны вылета на три балла.

    По ходу предсезонной подготовки «Крестоносцы» провели три контрольных поединка. Каждый из них принес разный результат, а единственная победа одержана против «Сампдории» (2:1).

    Сезон для подопечных Роберто Д'Аверсы уже официально стартовал. В 3-м раунде Кубка Италии «джаллоблу» противостояли дома «Венеции» и победили 3:1.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» вступает в новый сезон с новым главным тренером — Маурицио Сарри, а также целой группой новых игроков: Де Лигт, Рэмзи, Рабьо.

    Первый матч в предсезонке, который пришелся на Международный кубок чемпионов, черно-белые проиграли английскому «Тоттенхэму» (2:3), который также проводил свой первый предсезонный матч.

    В следующем поединке «Старая Синьора» встретилась на турнире со своим приниципиальным соперником «Интером». Победу в серии пенальти одержали «бьянконери» после ничьей 1:1 в основное время.

    За этим последовало поражение на этом же турнире от «Атлетико» (1:2). Накануне старта сезона «бьянконери» победили в товарищеской встрече «Триестину» (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 11,0, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Гранада — Севилья
  • Сегодня в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 21:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Леванте — Вильярреал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Тамбов — Динамо
  • Завтра в 14:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Челси
  • Завтра в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия М
  • Завтра в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Уфа — Зенит
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед– Лестер
  • Завтра в 17:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Завтра в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вальядолид
  • Завтра в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу
  • Миранчуки выиграли дерби. Семин отпраздновал 600-й матч в чемпионатах России
    • 23:38 18/08/2019     Адриан
  • С корабля на бал. Сумасшедшие две недели «запасного» Адриана
    • 21:48 21/08/2019     Эрнесто Вальверде
  • Ветер перемен Вальверде, зависимость от Месси и нестареющий Адурис
    • 15:29 17/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Парма» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.0) и ставки на матч чемпионата Италии 24 августа 2019 года. Прогноз на «Парма» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
    Тоже интересно
    Греки уничтожили бронзового призера РПЛ Футбол Кошмар в Греции. «Краснодар» опозорился и почти вылетел из Лиги чемпионовРазгромное поражение «Краснодара» в Греции — в нашем обзоре СМИ Вчера в 02:130
  • 23:38
    • «Селтик» «всухую» обыграл АИК на своем поле
  • 23:29
    • «Ливерпуль» продлил контракт с Алексом Окслейд-Чемберленом
  • 23:25
    • ПСВ крупно обыграл «Аполлон» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ
    Адриан Футбол С корабля на бал. Сумасшедшие две недели «запасного» АдрианаВ «Ливерпуле» испанский вратарь уже успел пережить и взлеты, и падения 21/08/2019 в 21:480
  • Экспресс дня

  • «Спартак» продолжит свою беспроигрышную серию?
  • 4.04
    •
  • 00:57
    • Быстров верит в камбэк «Краснодара»
  • 00:36
    • Са Пинту: Мы готовы увидеть «Спартак», который захочет атаковать
  • 23:06
    • «Барыс» пропустил семь шайб от швейцарского «Лугано»
    Марк-Андре тер Штеген Футбол «Барселона» теряет свою идеологию. Уникальность «сине-гранатовых» уже в прошломКоманда Эрнесто Вальверде начала сезон с поражения от «Атлетика» на «Сан-Мамесе» 21/08/2019 в 20:540
  • 23:03
    • «Трабзонспор» обыграл АЕК в первом матче плей-офф Лиги европы
  • 22:40
    • Кейлор Навас может перейти в ПСЖ
  • 22:27
    • «Фейеноорд» уверенно обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева в матче Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие