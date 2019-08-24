«Парма» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.0) и ставки на матч чемпионата Италии 24 августа 2019 года

«Парма»
По итогам прошлого сезона «Парма» сумела избежать вылета в Серию B. Команда заняла 14-е место с 41 очком в активе, оторвавшись от зоны вылета на три балла.
По ходу предсезонной подготовки «Крестоносцы» провели три контрольных поединка. Каждый из них принес разный результат, а единственная победа одержана против «Сампдории» (2:1).
Сезон для подопечных Роберто Д'Аверсы уже официально стартовал. В 3-м раунде Кубка Италии «джаллоблу» противостояли дома «Венеции» и победили 3:1.
«Ювентус»
«Ювентус» вступает в новый сезон с новым главным тренером — Маурицио Сарри, а также целой группой новых игроков: Де Лигт, Рэмзи, Рабьо.
Первый матч в предсезонке, который пришелся на Международный кубок чемпионов, черно-белые проиграли английскому «Тоттенхэму» (2:3), который также проводил свой первый предсезонный матч.
В следующем поединке «Старая Синьора» встретилась на турнире со своим приниципиальным соперником «Интером». Победу в серии пенальти одержали «бьянконери» после ничьей 1:1 в основное время.
За этим последовало поражение на этом же турнире от «Атлетико» (1:2). Накануне старта сезона «бьянконери» победили в товарищеской встрече «Триестину» (1:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 11,0, а ничья — в 5,25.
Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0