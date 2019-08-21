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    По силам ли «Янг Бойз» «Црвене Звезде»?

    «Янг Бойз» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 21 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
    «Црвена Звезда» уже прошла три раунда квалификации
    В среду, 21 августа, в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов швейцарский «Янг Бойз» дома примет сербскую «Црвену Звезду». Начало встречи — в 22:00 по мск. Прогноз на «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 21 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.70
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    «Янг Бойз»

    По итогам прошлого сезона «Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии. Это случилось во второй раз в истории клуба из Берна и при этом второй раз кряду.

    Ближайший преследователь команды «Базель» отстал от нее на целых 20 очков. В 38-ми турах местной Суперлиги она потерпела три поражения и только четыре раза довольствовалась ничьей.

    В новом сезоне подопечные Герардо Сеоане снова могут выиграть титул, лидируя после 10 туров с 10 очками. В стартовавшей кампании коллектив ни разу не уступил в пяти играх, победив в четырех предыдущих.

    «Црвена Звезда»

    «Звездаши», в отличии от своего предстоящего противника, преодолели три раунда квалификации в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка.

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    На первом этапе отбора чемпион Сербии преодолел барьер в лице литовской «Судувы», после гостевых 0:0 сербы дома выиграли 2:1 и прошли дальше.

    На следующей стадии белградцы одолели финский ХИК. Дома они переиграли северян со счетом 2:0, а в Хельсинки позволили себе проиграть с нужным результатом — 1:2.

    После этого подопечные Владана Милоевича прошли датский «Копенгаген» в серии пенальти после того, как оба матча завершились 1:1.

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    • По итогам четырех поединков внутреннего первенства «Црвена Звезда» идет на 3-м месте с 12 очками, но потенциально именно он — лидер турнирной таблицы, проведя на игру меньше.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех гостей оценивается в 4,5, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Янг Бойз» выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0

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    «Янг Бойз» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 21 августа 2019 года. Прогноз на «Янг Бойз» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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