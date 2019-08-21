«Динамо Загреб» — «Русенборг». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч квалификационного плей-офф раунда Лиги чемпионов 21 августа 2019 года

«Динамо Загреб»
Чемпионат Хорватии стартовал не так давно. На сегодняшний день сыграно 5 туров, по результатам которых синие комфортно расположились на первой строчке в турнирной таблице с 11 забитыми голами.
Оборона у динамовцев, по меркам домашнего первенства, также весьма надежная, всего два пропущенных мяча за этот отрезок выступлений.
На евроарене у загребского клуба дела также идут неплохо. Коллектив Ненада Белицы уверенно расправился с «Сабуртало Тбилиси» (0:2) на выезде и (3:0) дома. На полуфинальной стадии хорватам снова повезло с жеребьевкой. После сенсационных 1:1 на «Максимире» с венгерским «Ференцварошем» «Динамо Загреб» выбило оппонентов на их поле (0:4).
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А перед игрой 21 августа команда одолела «Запрешич» в чемпионате (1:2).
«Русенборг»
Норвежская высшая лига в самом разгаре. К сожалению, стабильностью «Русенборг» похвастаться не может, из-за чего и находится на пятой позиции в первенстве.
Но у «маленьких троллей» прослеживается тенденция неплохих выездных выступлений. Команда Эрика Хорнеланда любит забивать в гостях, а когда речь идет о матчах плей-офф Лиги чемпионов, то голы на чужом поле жизненно необходимы.
Именно такой забитый мяч в ворота БАТЭ (2:1) очень помог норвежцам без нервов пройти соперников, одержав домашнюю победу (2:0). Да и последний матч в рамках Элитсерии «Русенборг» провел на выезде, сыграв вничью с «Оддом» (1:1).
Прогноз
На победу «Динамо Загреб» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 3,80, а на победу «Русенборга» — 4,70.
Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах: да с коэффициентом 1,76.
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