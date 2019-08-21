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    «Динамо Загреб» попытается решить все в первом матче

    «Динамо Загреб» — «Русенборг». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч квалификационного плей-офф раунда Лиги чемпионов 21 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Загреб Прогнозы на Русенборг
    Прогноз на «Динамо Загреб» — «Русенборг»
    Франсуа Мубандже
    «Динамо Загреб» будет принимать «Русенборг» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Максимир» 21 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Динамо Загреб» — «Русенборг».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 21 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Динамо Загреб»

    Чемпионат Хорватии стартовал не так давно. На сегодняшний день сыграно 5 туров, по результатам которых синие комфортно расположились на первой строчке в турнирной таблице с 11 забитыми голами.

    Оборона у динамовцев, по меркам домашнего первенства, также весьма надежная, всего два пропущенных мяча за этот отрезок выступлений.

    На евроарене у загребского клуба дела также идут неплохо. Коллектив Ненада Белицы уверенно расправился с «Сабуртало Тбилиси» (0:2) на выезде и (3:0) дома. На полуфинальной стадии хорватам снова повезло с жеребьевкой. После сенсационных 1:1 на «Максимире» с венгерским «Ференцварошем» «Динамо Загреб» выбило оппонентов на их поле (0:4).

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    А перед игрой 21 августа команда одолела «Запрешич» в чемпионате (1:2).

    «Русенборг»

    Норвежская высшая лига в самом разгаре. К сожалению, стабильностью «Русенборг» похвастаться не может, из-за чего и находится на пятой позиции в первенстве.

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    • Но у «маленьких троллей» прослеживается тенденция неплохих выездных выступлений. Команда Эрика Хорнеланда любит забивать в гостях, а когда речь идет о матчах плей-офф Лиги чемпионов, то голы на чужом поле жизненно необходимы.

    Именно такой забитый мяч в ворота БАТЭ (2:1) очень помог норвежцам без нервов пройти соперников, одержав домашнюю победу (2:0). Да и последний матч в рамках Элитсерии «Русенборг» провел на выезде, сыграв вничью с «Оддом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Динамо Загреб» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 3,80, а на победу «Русенборга» — 4,70.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах: да с коэффициентом 1,76.

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    «Динамо Загреб» — «Русенборг». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч квалификационного плей-офф раунда Лиги чемпионов 21 августа 2019 года. Прогноз на «Динамо Загреб» — «Русенборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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