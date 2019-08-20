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    Продолжит ли «Клуж» собирать «скальпы» фаворитов?

    «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 20 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага
    Бийель Омрани
    Во вторник, 20 августа, в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов румынский чемпион «ЧФР Клуж» дома примет чешскую «Славию» Прагу. Начало встречи — в 22:00 по мск. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага.

    «ЧФР Клуж»

    Чемпион Румынии в текущем розыгрыше Лиги чемпионов преодолел уже три раунда квалификации. Еще на первом этапе отбора они выбили казахскую «Астану». После выездного поражения 0:1, румыны дома взяли реванш 3:1.

    Затем «железнодорожники» убрали со своего пути израильский «Маккаби» Тель-Авив. После домашней победы со счетом 1:0, на выезде они сыграли вничью 2:2 и прошли дальше.

    На третьем этапе квалификации «ЧФР Клуж» преодолел барьер в лице шотландского «Селтика». Дома был результат 1:1, а в гостях чемпион Румынии обыграл «кельтов» со счетом 4:3.

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    • В чемпионате Румынии, где прошло шесть туров, «Клуж» лидирует с 14 очками, четыре встречи выиграв и дважды сыграв вничью.

    «Славия» Прага

    «Славия» проводила официальные матчи в этом сезоне только в чемпионате Чехии, где она лидирует после шести туров, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

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    За шесть матчей чешского первенства «лоскутные» добыли пять викторий и раз сыграли вничью, забив в этих встречах 11 голов, а пропустили только один мяч.

    В минувшем еврокубковом сезоне «Славия» была выбита в Лиге чемпионов первым же соперником (киевским «Динамо» — 1:1 и 0:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Переместившись в Лигу Европы «красно-белые» добрались до четвертьфинала турнира, где были остановлены только будущим победителем — «Челси» (0:1 и 3:4).

    Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. На победу «Славии» в предлагают — 2.65.

    На викторию «ЧФР Клуж» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.15.

    Прогнозируем, что команды проведут осторожный матч с небольшим количеством забитых мячей, т.к. на кону будет стоять путевка в групповой этап Лиги чемпионов. Также считаем, что «Клуж» дома не проиграет. 0

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    «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 20 августа 2019 года. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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