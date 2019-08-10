ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тун» — «Спартак»Призрак Салоников. Шюррле и Бакаев спасли «Спартак» от позора Юрген КлоппЭксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити» «Краснодар» — «Порту»Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти
  • 21:51
    • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун»
  • 00:11
    • Джорджевич перешел в «Локомотив»
  • 22:24
    • Давид Луиз перешел из «Челси» в «Арсенал»
  • 21:15
    • АЕК на выезде победил «Университатю»
  • 21:08
    • Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
  • 20:00
    • «Тоттенхэм» усилился хавбеком молодежной сборной Англии
  • 18:21
    • «Кристал Пэлас» завершил работу на трансферном рынке
    Все новости спорта

    Борьбы будет больше, чем голов

    «Оренбург» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 10 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Тамбов
    Прогноз на «Оренбург» — «Тамбов»
    В позапрошлом туре «Тамбов» неожиданно переиграл «Спартак»
    В 5 туре российской Премьер-лиги встретятся футбольные клубы «Оренбург» и «Тамбов». Место проведения матча станет арена «Газовик». Именно там 10 августа в 14:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток. Прогноз на «Оренбург» — «Тамбов».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.90
  • Играть!
    •

    «Оренбург»

    Хозяева до сих пор не набрали ни одного балла в чемпионате, несмотря на то, что позади уже 4 тура. Кроме того, «Оренбург» больше всех пропустил. На его счету 8 пропущенных мячей, при этом забитых на 5 меньше. Итого, по этому показателю «горожане» на втором месте, считая с конца.

    С учетом товарищеских встреч, «Оренбург» не выигрывает уже 5 матчей кряду. На старте РПЛ клуб уступил «Ростову» 2:1. После этого в Москве команда скрутилась ЦСКА с аналогичным счетом. Еще одно поражение коллективу нанес «Зенит», выиграв со счетом 0:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом туре хозяева выступали в гостях у «Ахмата» и там проиграли 2:1. И это было третье поражение в сезоне с подобным счетом.

    Деспотович пока что считается самым грозным игроком в составе. Он забил 2 мяча. Кроме того, он является лучшим игроком команды, если смотреть на средний балл.

    «Тамбов»

    «Тамбов» хоть и находится на 14 строчке рейтинга, но, несмотря на это, потенциал у команды есть. Она умеет удивлять и свое мастерство клуб показал в игре против «Спартака», выиграв у «красно-белых» 2:0. Таким красивым результатом коллектив прервал 2-матчевую серию неудач.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    До успеха в матче со «спартачами», «волков» обидели два других гранда российского футбола. Сначала «Зенит» «гостеприимно» встретил новичков, обыграв их 2:1, а затем горечи добавил «Локомотив» (2:1).

  • Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти
  • «Быки» старались, но все же проиграли «драконам» на своем поле
  • Вчера

    • В четвертом туре «Тамбов» с минимальным счетом уступил тульскому «Арсеналу» (0:1). Как бы там ни было, команда доказала, что имеет характер. Несмотря на непростой календарь, она показала неплохой футбол на этом отрезке.

    Прогноз

    1.87 дают на победу «Оренбурга», а 4.80 предлагают на успех «Тамбова». Что касается ничьи, то здесь установлен коэффициент 3.40.

    Дважды команды пересекались в ФНЛ. Там «горожане» сумели одержать победу, и один раз была расписана мировая.

    Клубам нужны очки, так что борьба за них будет жесткой. Вероятно, что такой расклад сильно повлияет на результативность. Поэтому мы прогнозируем не более двух забитых голов. Для ставки можно взять исход «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гус Тил
  • Тиль — надежда «Спартака» на выздоровление
    • 11:38 06/08/2019     Пеп Гвардиола
  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезон
    • 14:32 05/08/2019     Юрген Клопп и Пеп Гвардиола
  • Гвардиола против Клоппа. Новое великое противостояние?
    • 14:32 04/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Оренбург» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 10 августа 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    Гарри Магуайр Футбол Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории 07/08/2019 в 20:270
  • 18:09
    • «Интер» объявил о подписании Лукаку
  • 17:47
    • «Эвертон» намерен приобрести Маркоса Рохо
  • 17:35
    • Агент Федора Чалова: интерес к футболисту вполне оправдан
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • Экспресс дня

  • Как стартует обновленный «Спартак» в Лиге Европы?
  • 4.40
    •
  • 00:59
    • Шюррле: Рад, что отдал первую результативную передачу за красно-белых
  • 00:43
    • Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с топ-игроком из Франции
  • 00:32
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августаКто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней 06/08/2019 в 02:090
  • 17:05
    • УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона 2018/2019
  • 16:35
    • УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучших футболистов ЛЧ по позициям
  • 16:20
    • Матч «Тамбов» — «Краснодар» перенесен
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие