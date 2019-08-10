«Оренбург» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 10 августа 2019 года

В 5 туре российской Премьер-лиги встретятся футбольные клубы «Оренбург» и «Тамбов». Место проведения матча станет арена «Газовик». Именно там 10 августа в 14:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток. Прогноз на «Оренбург» — «Тамбов».

«Оренбург»

Хозяева до сих пор не набрали ни одного балла в чемпионате, несмотря на то, что позади уже 4 тура. Кроме того, «Оренбург» больше всех пропустил. На его счету 8 пропущенных мячей, при этом забитых на 5 меньше. Итого, по этому показателю «горожане» на втором месте, считая с конца.

С учетом товарищеских встреч, «Оренбург» не выигрывает уже 5 матчей кряду. На старте РПЛ клуб уступил «Ростову» 2:1. После этого в Москве команда скрутилась ЦСКА с аналогичным счетом. Еще одно поражение коллективу нанес «Зенит», выиграв со счетом 0:2.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом туре хозяева выступали в гостях у «Ахмата» и там проиграли 2:1. И это было третье поражение в сезоне с подобным счетом.

Деспотович пока что считается самым грозным игроком в составе. Он забил 2 мяча. Кроме того, он является лучшим игроком команды, если смотреть на средний балл.

«Тамбов»

«Тамбов» хоть и находится на 14 строчке рейтинга, но, несмотря на это, потенциал у команды есть. Она умеет удивлять и свое мастерство клуб показал в игре против «Спартака», выиграв у «красно-белых» 2:0. Таким красивым результатом коллектив прервал 2-матчевую серию неудач.

До успеха в матче со «спартачами», «волков» обидели два других гранда российского футбола. Сначала «Зенит» «гостеприимно» встретил новичков, обыграв их 2:1, а затем горечи добавил «Локомотив» (2:1).

В четвертом туре «Тамбов» с минимальным счетом уступил тульскому «Арсеналу» (0:1). Как бы там ни было, команда доказала, что имеет характер. Несмотря на непростой календарь, она показала неплохой футбол на этом отрезке.

Прогноз

1.87 дают на победу «Оренбурга», а 4.80 предлагают на успех «Тамбова». Что касается ничьи, то здесь установлен коэффициент 3.40.

Дважды команды пересекались в ФНЛ. Там «горожане» сумели одержать победу, и один раз была расписана мировая.

Клубам нужны очки, так что борьба за них будет жесткой. Вероятно, что такой расклад сильно повлияет на результативность. Поэтому мы прогнозируем не более двух забитых голов. Для ставки можно взять исход «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.63. 0