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    «Црвена Звезда» — «Копенгаген». Прогноз и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 6 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Копенгаген
    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Копенгаген»
    «Копенгаген»
    Во вторник, 6 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сербская «Црвена Звезда» на своем поле примет датский «Копенгаген». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Копенгаген».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.00
  • X
  • 3.25
  • 2
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    «Црвена Звезда»

    Чемпион Сербии в первом раунде квалификации ЛЧ встречался со скромной литовской «Судувой».

    Первая игра в гостях завершилась для подопечных Владана Милоевича нулевой ничьей, но дома удалось забить два мяча в первые 30 минут игры и пройти дальше — 2:1.

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    Во втором раунде квалификации сербы на своем поле одолели финский ХИК (2:0), забив по мячу в каждом тайме. Затем в рамках чемпионата Сербии «Црвена Звезда» дома победила «Раднички» (2:0).

    В ответном матче с ХИКом сербский клуб на выезде проиграл со счетом 1:2, но прошел дальше за счет забитого на выезде мяча.

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    • В прошлом сезоне «Црвена Звезда» впервые за много лет пробилась в Лигу Чемпионов, пройдя все круги квалификации, и набрав четыре очка в квартете с «Ливерпулем», ПСЖ и «Наполи».

    «Копенгаген»

    Датский чемпион постоянный участник еврокубков, команду можно назвать очень неудобным соперником, который не дает играть.

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    «Копенгаген» стартовал в квалификации Лиги Чемпионов со второго круга. В соперники им попался валлийский «Нью-Сейнтс».

    «Львы» в Уэльсе владели преимуществом во владении мячом (67% против 33%), но уступили в показателях ударов по воротам, что не помешало им забить, в отличии от соперника — 2:0.

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    • В ответном матче на своем поле датский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

    Во внутреннем первенстве столичный коллектив поочередно обыграл «Оденсе» (3:2), «Орхус» (2:1), «Хорсенс» (2:0) и «Сендерйюске» (2:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Набрав 12 баллов «Копенгаген» возглавил турнирную таблицу чемпионата Дании.

    Прогноз

    На победу «Црвены Звезды» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,95, на ничейный результат — 3,30, а на выездной успех «Копенгагена» — 4,05.

    «Звезда» — домашняя команда, а «Копенгаген», хоть и опытный еврокубковый боец, но но в Белграде победить всегда трудно. Прогнозируем, что хозяева не проиграют дома.

    Вряд ли стоит ждать обилия голов — обе команды провели «сухие» матчи со слабыми соперниками, но вряд ли им удастся столько же забить в очной встрече. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    «Црвена Звезда» — «Копенгаген». Прогноз и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 6 августа 2019 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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