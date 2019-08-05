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    Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020. Онлайн

    Онлайн жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020

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    5 августа 2019 года в 13:00 по Москве в Ньоне начнется жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2019/2020.

    Лига чемпионов
    Лига чемпионов

  • Даты матчей
  • Первые матчи: 20 и 21 августа. Ответные: 27 и 28 августа

    • Страница будет обновляться по ходу жеребьевки.

    Команды в последний раунд квалификации ЛЧ попадут двумя способами: через Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

    Путь чемпионов

    «Славия» (CZE)
    «Янг Бойз» (SUI)
    ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерданы)
    ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)
    «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
    «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)
    «Марибор» (Словакия) — «Русенборг» (Норвегия)
    АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

    Прогнозы на Лигу чемпионов

    К чемпионам 12 и 13 стран в рейтинге УЕФА («Славия» и «Янг Бойз») добавятся победители третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 6-7 и 13 августа.

    Путь представителей лиг

    «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)
    «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина)
    «Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция)
    «Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия)

    В Путь представителей лиг попадут 4 команды из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 6-7 и 13 августа.

    Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные — 27 и 28 августа. 0

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