Онлайн жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020

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Команды в последний раунд квалификации ЛЧ попадут двумя способами: через Путь чемпионов и Путь представителей лиг.
Путь чемпионов
«Славия» (CZE)
«Янг Бойз» (SUI)
ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерданы)
ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)
«Марибор» (Словакия) — «Русенборг» (Норвегия)
АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
К чемпионам 12 и 13 стран в рейтинге УЕФА («Славия» и «Янг Бойз») добавятся победители третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 6-7 и 13 августа.
Путь представителей лиг
«Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина)
«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция)
«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия)
В Путь представителей лиг попадут 4 команды из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 6-7 и 13 августа.
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные — 27 и 28 августа. 0