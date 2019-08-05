Онлайн жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020

5 августа 2019 года в 13:00 по Москве в Ньоне начнется

Даты матчей Первые матчи: 20 и 21 августа. Ответные: 27 и 28 августа

Страница будет обновляться по ходу жеребьевки.

Команды в последний раунд квалификации ЛЧ попадут двумя способами: через Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

Путь чемпионов

«Славия» (CZE)

«Янг Бойз» (SUI)

ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерданы)

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

«Марибор» (Словакия) — «Русенборг» (Норвегия)

АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

Прогнозы на Лигу чемпионов

К чемпионам 12 и 13 стран в рейтинге УЕФА («Славия» и «Янг Бойз») добавятся победители третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 6-7 и 13 августа.

Путь представителей лиг

«Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина)

«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция)

«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия)

В Путь представителей лиг попадут 4 команды из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 6-7 и 13 августа.

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные — 27 и 28 августа. 0