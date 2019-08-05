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    Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн

    Онлайн жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020

    Лига Европы Жеребьевка Футбол России Спартак Календарь Лиги Европы
    В понедельник, 5 августа, в 14:30 мск. начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020.

    Лига Европы
    Лига Европы

  • Жеребьевка LIVE
  • Страница будет обновляться автоматически по ходу жеребьевки

    • Команды будут разделены на две группы: Путь чемпионов и Основной путь.

    Жеребьевка Лиги чемпионов

    Россию на данном этапе будет представлять московский «Спартак», но в том случае, если сумеет обыграть в третьем раунде квалификации «Тун».

    Путь чемпионов

    Команды, вылетевшие из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и победителе третьего раунда квалификации Лиги Европы.

    ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)
    «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)
    «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
    «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Судува» (Литва)
    «Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия)
    «Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)
    «Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)
    «Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)
    АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
    ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)
    «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
    «Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия)
    «Лудогорец» (Болгария) / «ТНС» (Уэльс)
    «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Белоруссия)
    «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта)
    «Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия)

    Основной путь

    Сеяные
    «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)
    «Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция)
    «Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия)
    «Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды)
    «Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)
    «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)
    АЕК Ларнака (Кипр) / «Гент» (Бельгия)
    «Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания)
    «Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)
    «Брондбю» (Дания) / «Брага» (Порутгалия)
    «Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)
    «Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
    «Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция)

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Несеяные
    «Торино» (Италия) / «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)
    «Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)
    «Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)
    «Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)
    «Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция)
    «Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)
    ЦСКА София (Болгария) / «Заря» (Украина)
    «Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
    «Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)
    «Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)
    «Локомотив» Пловдив (Болгария) / «Страсбур» (Франция)
    «Мариуполь» (Украина) / «Алкмаар» (Нидерланды)
    «Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней-Иегуда» (Израиль)

    Матчи пройдут 22 и 29 августа. Из раунда плей-офф в основную часть Лиги Европы выйдет 21 команда. 0

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