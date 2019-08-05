Онлайн жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020

Команды будут разделены на две группы: Путь чемпионов и Основной путь.
Россию на данном этапе будет представлять московский «Спартак», но в том случае, если сумеет обыграть в третьем раунде квалификации «Тун».
Путь чемпионов
Команды, вылетевшие из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и победителе третьего раунда квалификации Лиги Европы.
ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Судува» (Литва)
«Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия)
«Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)
«Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)
«Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)
АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)
«Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
«Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Лудогорец» (Болгария) / «ТНС» (Уэльс)
«Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Белоруссия)
«Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта)
«Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия)
Основной путь
Сеяные
«Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)
«Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция)
«Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия)
«Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды)
«Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)
«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)
АЕК Ларнака (Кипр) / «Гент» (Бельгия)
«Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания)
«Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)
«Брондбю» (Дания) / «Брага» (Порутгалия)
«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)
«Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция)
Несеяные
«Торино» (Италия) / «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)
«Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)
«Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)
«Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)
«Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция)
«Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)
ЦСКА София (Болгария) / «Заря» (Украина)
«Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
«Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)
«Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)
«Локомотив» Пловдив (Болгария) / «Страсбур» (Франция)
«Мариуполь» (Украина) / «Алкмаар» (Нидерланды)
«Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней-Иегуда» (Израиль)
Матчи пройдут 22 и 29 августа. Из раунда плей-офф в основную часть Лиги Европы выйдет 21 команда. 0