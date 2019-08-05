Онлайн жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020

В понедельник, 5 августа, в 14:30 мск. начнется

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Команды будут разделены на две группы: Путь чемпионов и Основной путь.

Жеребьевка Лиги чемпионов

Россию на данном этапе будет представлять московский «Спартак», но в том случае, если сумеет обыграть в третьем раунде квалификации «Тун».

Путь чемпионов

Команды, вылетевшие из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и победителе третьего раунда квалификации Лиги Европы.

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Судува» (Литва)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия)

«Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)

«Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)

«Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)

АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

«Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

«Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Лудогорец» (Болгария) / «ТНС» (Уэльс)

«Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Белоруссия)

«Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта)

«Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия)

Основной путь

Сеяные

«Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)

«Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция)

«Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия)

«Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды)

«Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)

АЕК Ларнака (Кипр) / «Гент» (Бельгия)

«Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания)

«Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)

«Брондбю» (Дания) / «Брага» (Порутгалия)

«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)

«Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция)

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Несеяные

«Торино» (Италия) / «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)

«Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)

«Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)

«Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)

«Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция)

«Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)

ЦСКА София (Болгария) / «Заря» (Украина)

«Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

«Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)

«Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)

«Локомотив» Пловдив (Болгария) / «Страсбур» (Франция)

«Мариуполь» (Украина) / «Алкмаар» (Нидерланды)

«Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней-Иегуда» (Израиль)

Матчи пройдут 22 и 29 августа. Из раунда плей-офф в основную часть Лиги Европы выйдет 21 команда. 0