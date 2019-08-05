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    Воспользуется ли «Хаддерсфилд» опытом выступлений в АПЛ?

    «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч английского Чемпионшипа 5 августа 2019 года

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    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти»
    Ян Зиверт
    1 тур английского Чемпионшина закроет противостояние «Хаддерсфилда» и «Дерби Каунти». Матч состоится 5 августа на арене «Кирклес» в Хаддерсфилде. Старт назначен на 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти».

    «Хаддерсфилд»

    В прошлом сезоне «терьеры» выступали в АПЛ, однако там команда Яна Зиверта не смогла ничего показать, вылетев из турнира по окончанию сезона. «Хаддерсфилд» занял последнее место, одержав лишь 3 победы в 38 турах. Всего клуб собрал 16 очков. Так что выступление в элите английского футбола можно считать провальным.

    Подготовка к сезону у команды была интенсивной. Клуб сыграл 6 матчей, из которых было выиграно четыре.

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    Хозяева дважды встретились с «Гройтер Фюртом» — ничья 1:1 и победа 0:1. После этого команде удалось выиграть еще три встречи. Речь идет о матчах с «Гамбургом» (0:1), «Рочдейлом» (1:3) и «Донкастером» (0:2). На прошлой неделе клуб провел контрольный поединок с «Монпелье», сыграв вничью 1:1.

    Перед стартом Чемпионшипа «терьеры» полностью укомплектованы. В составе нет никаких кадровых проблем. Однако летом команду покинули такие футболисты как Эрик Дурм, Том Смит, Филип Биллинг, Исаак Мбенза и Джейсон Панчон.

    «Дерби Каунти»

    В прошлом сезоне «Дерби Каунти» почти удалось выйти в АПЛ, однако клуб уступил место «Астон Вилле». По итогам чемпионата «бараны» заняли 6 место, опередив «Мидлсбро» всего на один пункт. В плей-офф коллектив дошел до финала, но там с минимальным счетом проиграл «Вилле» 2:1.

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    В межсезонье команду покинули Дэвид Ньюджент и Брэдли Джонсон. Ну а в целом клуб особо и не усилился. Разве что с аренды вернулись некоторые футболисты, но явно не усиление.

    Также стоит отметить, что «Дерби» провел не такую мощную предсезонку как «Хаддерсфилд». В 5 матчах гости выиграли лишь 2 раза — у «Бертона» 2:5 и клуба Sarasota со счетом 0:2. Зато они уступили «Бристолю» 1:0, «Жироне» 0:2 и «Рейнджерсу» 1:0.

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    • Травмирован у коллектива опытнейший вратарь Скотт Карсон. Также есть проблемы у Андре Уисдома. Это, безусловно, важные игроки для состава.

    Прогноз

    За всю историю этого противостояния «Дерби» выиграл дома у «Хаддерсфилда» лишь раз. В остальных случаях хозяева оставались непобежденными.

    Все-таки после АПЛ «терьеры» поднабрались опыта. Их результаты межсезонки на порядок лучше. Так что они вызывают больше симпатий.

    На победу первой команды дают 2.15, а на победу второй — 3.46. Мы предлагаем поставить на хозяев. После Премьер-лиги они должны стартовать с победы. 0

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    «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч английского Чемпионшипа 5 августа 2019 года. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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