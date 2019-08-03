«Зенит» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 3 августа 2019 года

В рамках четвертого тура чемпионата России «Зенит» будет принимать «Краснодар». Матч пройдет на «Газпром Арене». Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Зенит» — «Краснодар».

«Зенит»

Для «Зенита» сезон стартовал матчем за Суперкубок России. Подопечные Сергея Семака не сумели взять трофей, уступив «Локомотиву» со счетом 2:3.

А вот старт РПЛ получился для команды весьма успешным — три победы в трех матчах. Возможно, свою роль сыграл относительно легкий календарь — матчи против двух новичков РПЛ и «Оренбурга».

Обыграть «Тамбов» «Зениту» на своем поле удалось со счетом 2:1, далее были выездные победы над «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:0).

Таким образом, «Зенит» набрал максимальные 9 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. В активе у «сине-бело-голубых» шесть забитых мячей и один пропущенный.

Стоит отметить, что в рамках РПЛ «Зенит» выиграл девять из одиннадцати последних игр, забивая при этом как минимум по два гола.

«Краснодар»

«Краснодар» новый чемпионат начал не столь успешно. Подопечные Мурада Мусаева одержали две победы при одном поражений.

В первом туре «горожане» на выезде минимально проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой». «Краснодар» проигрывал со счетом 0:2, но выиграл — 3:2. А в третьем туре краснодарцы со счетом 3:0 разгромили «Сочи».

После трех туров у «Краснодара» — 6 очков и четвертое место в таблице РПЛ. Команда забила шесть голов, а пропустила три.

В предстоящем матче «Краснодару» из-за травм не смогут помочь Виктор Классон и Юрий Газинский.

Напомним, что уже через несколько дней после встречи с «Зенитом» «горожан» ждет первый матч квалификации Лиги чемпионов против «Порту».

Прогноз

На победу «Зенита» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,93, на ничью — 3,72, а на победу «Краснодара» — 3,84.

В прошлом сезоне «Зениту» в результативных матчах удалось дважды обыграть «Краснодар» — 2:1 дома и 3:2 на выезде.

Наш прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,80.

Также можно поставить на то, что «Зенит» выиграет один из таймов, с коэффициентом 1,49. 0