«Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз (к. 3.2) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 3 августа 2019 года

В субботу, 3 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в Кардиффе, начнется в 19:35 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Милан».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провалил прошлый сезон, ведь в Премьер-лиге финишировал лишь на шестой позиции. Летом ушли Андер Эррера и Антонио Валенсия, зато состав пополнили Дэниел Джеймс и Эрон Уан-Биссака.

Подготовку к новому сезону «красные дьяволы» начали с матчей против «Перт Глори» (2:0) и «Лидса» (4:0).

В Международном кубке чемпионов манкунианцы начали с победы над «Интером» (1:0), который победили благодаря голу Мейсона Гринвуда.

Во втором матче МКЧ со счетом 2:1 был повержен «Тоттенхэм». В случае победы над грядущим соперником с разницей в три гола или больше «Дьяволы» выиграют турнир, в противном случае победителем станет «Бенфика».

«Милан»

Летом «Милан» возглавил Марко Джампаоло, который сменил на этом посту Дженнаро Гаттузо. И пока команде нужно время, чтобы понять требования нового главного тренера.

Летом «Милан» усилил защитник «Реала» Тео Эрнандес, а у «Эмполи» были куплены хавбеки Раде Крунич и Исмаэль Беннасера. Также «россонери» выкупили у «Аталанты» контракт Франка Кессье.

В первом матче Международного кубка чемпионов «Милан» минимально проиграл «Баварии» — 0:1. Во втором поединке снова случилось поражение с аналогичным счетом — от «Бенфики».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 4,2, а ничья — в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0