«ЧФР Клуж» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

«ЧФР Клуж»
На первой стадии отбора Лиги чемпионов победитель румынского первенства прошлого сезона прошел чемпиона Казахстана «Астану».
Первый матч, прошедший в Казахстане, закончился победой хозяев со счетом 1:0. Игра в Румынии принесла волевую победу «Клужу» (3:1), пропустив уже на четвертой минуте, затем румыны смогли переломить ход встречи, забив трижды.
На внутренней арене «ЧФР Клуж» провел четыре игры — одну за Суперкубок, в которой проиграл «Вииторуолу» со счетом 0:1, и три в чемпионате.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В трех поединках румынской Лиги 1 чемпионы минувшего сезона набрали четыре очка, одержав первую победу накануне, одолев новичка «Буфтю» (4:1) на выезде.
«Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» Тель-Авив став чемпионом Израиля в прошлом сезоне, выиграл свой 22-й титул на внутреннем первенстве.
В межсезонье «желтые» успели провести три контрольных поединка, где дважды проиграли и одну встречу выиграли. Среди этих матчей стоит выделить поражение от чемпиона Бельгии «Генка» — 1:4.
Также тель-авивцы успели провести и один официальный матч в новом сезоне, в котором за Суперкубок Израиля переиграли «Бней Егуду» со счетом 1:0.
В минувшем сезоне израильтяне принимали участие в Лиге Европы, где прошли три раунда отбора, но за право сыграть в группе уступили норвежскому «Сарпсборгу» (2:1 и 1:3).
Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Маккаби» Тель-Авив
«Клуж» в матчах на своей арене редко уходит с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и в этой встрече румыны смогут отличится, как минимум, один раз. 0