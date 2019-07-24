«ЧФР Клуж» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

В среду, 24 июля, в первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов румынский «ЧФР» дома сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Начало встречи — 21:00 по московскому времени. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Маккаби» Тель-Авив.

«ЧФР Клуж»

На первой стадии отбора Лиги чемпионов победитель румынского первенства прошлого сезона прошел чемпиона Казахстана «Астану».

Первый матч, прошедший в Казахстане, закончился победой хозяев со счетом 1:0. Игра в Румынии принесла волевую победу «Клужу» (3:1), пропустив уже на четвертой минуте, затем румыны смогли переломить ход встречи, забив трижды.

На внутренней арене «ЧФР Клуж» провел четыре игры — одну за Суперкубок, в которой проиграл «Вииторуолу» со счетом 0:1, и три в чемпионате.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В трех поединках румынской Лиги 1 чемпионы минувшего сезона набрали четыре очка, одержав первую победу накануне, одолев новичка «Буфтю» (4:1) на выезде.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив став чемпионом Израиля в прошлом сезоне, выиграл свой 22-й титул на внутреннем первенстве.

В межсезонье «желтые» успели провести три контрольных поединка, где дважды проиграли и одну встречу выиграли. Среди этих матчей стоит выделить поражение от чемпиона Бельгии «Генка» — 1:4.

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Также тель-авивцы успели провести и один официальный матч в новом сезоне, в котором за Суперкубок Израиля переиграли «Бней Егуду» со счетом 1:0.

В минувшем сезоне израильтяне принимали участие в Лиге Европы, где прошли три раунда отбора, но за право сыграть в группе уступили норвежскому «Сарпсборгу» (2:1 и 1:3).

Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Маккаби» Тель-Авив

«Клуж» в матчах на своей арене редко уходит с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и в этой встрече румыны смогут отличится, как минимум, один раз. 0