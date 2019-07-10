«Слован» Братислава — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

«Слован» Братислава
«Слован» после 5-летнего перерыва смог вернуть себе золотые медали словацкого первенства, добыв десятый высший титул чемпионата Словакии.
«Небесно-голубые» неплохо играют на евроарене в последнее время, добравшись даже один раз до групповой стадии (в сезоне-2014/15 Лиги Европы). Но проиграли там все матчи.
В прошлом еврокубковом сезоне «Короли Братиславы» в Лиге Европы преодолели два раунда отбора — прошли молдавский «Мирсами» (5:0 и 4:2) и мальтийский «Бальцан» (3:1 и 1:2).
На третьем этапе квалификации второго по значимости евротурнира «Слован» был повержен австрийским «Рапидом»: дома выиграл 2:1, на выезде уступил со счетом 0:4.
«Сутьеска»
«Сутьеска» два года кряду берет золотые медали чемпионата Черногории, доведя количество высших наград своей страны до четырех.
За восемь участей в еврокубках клуб из Никшича всего лишь один раз смог пройти хотя бы один этап. В припавшем пылью 2003 году он в Кубке Интертото выбил люксембуржский «Расинг» (3:0 и 1:1).
В прошлом евросезоне на аналогичной стадии Лиги чемпионов «сине-белые» в двух поединках уступили казахской «Астане» (0:2 и 0:1).
И переместившись в Лигу Европы также споткнулись на первом же оппоненте. «Сутьеска» была повержена армянским «Алашкертом» (0:1 и 0:0).
Прогноз на «Слован» Братислава — «Сутьеска»
«Слован» явно сильнее своего предстоящего соперника. Думаем, что словаки обыграют гостей из Черногории с разницей в несколько мячей. 0