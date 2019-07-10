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    Решит ли «Слован» итог противостояния еще в первом матче?

    «Слован» Братислава — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Слован» Братислава — «Сутьеска»
    Роберт Виттек
    10 июля чемпион Словакии «Спартак» Трнава в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов примет черногорскую «Сутьеску». Начало поединка — в 21:15 по Москве. Прогноз на «Слован» Братислава — «Сутьеска».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Слован» Братислава

    «Слован» после 5-летнего перерыва смог вернуть себе золотые медали словацкого первенства, добыв десятый высший титул чемпионата Словакии.

    «Небесно-голубые» неплохо играют на евроарене в последнее время, добравшись даже один раз до групповой стадии (в сезоне-2014/15 Лиги Европы). Но проиграли там все матчи.

    В прошлом еврокубковом сезоне «Короли Братиславы» в Лиге Европы преодолели два раунда отбора — прошли молдавский «Мирсами» (5:0 и 4:2) и мальтийский «Бальцан» (3:1 и 1:2).

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  • 07/07/2019

    • На третьем этапе квалификации второго по значимости евротурнира «Слован» был повержен австрийским «Рапидом»: дома выиграл 2:1, на выезде уступил со счетом 0:4.

    «Сутьеска»

    «Сутьеска» два года кряду берет золотые медали чемпионата Черногории, доведя количество высших наград своей страны до четырех.

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    За восемь участей в еврокубках клуб из Никшича всего лишь один раз смог пройти хотя бы один этап. В припавшем пылью 2003 году он в Кубке Интертото выбил люксембуржский «Расинг» (3:0 и 1:1).

    В прошлом евросезоне на аналогичной стадии Лиги чемпионов «сине-белые» в двух поединках уступили казахской «Астане» (0:2 и 0:1).

    И переместившись в Лигу Европы также споткнулись на первом же оппоненте. «Сутьеска» была повержена армянским «Алашкертом» (0:1 и 0:0).

    Прогноз на «Слован» Братислава — «Сутьеска»

    «Слован» явно сильнее своего предстоящего соперника. Думаем, что словаки обыграют гостей из Черногории с разницей в несколько мячей. 0

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    «Слован» Братислава — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года. Прогноз на «Слован» Братислава — «Сутьеска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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