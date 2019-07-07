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    Начнет ли «СКА-Хабаровск» новый сезон с победы?

    «СКА-Хабаровск» — «Шинник». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч ФНЛ 7 июля 2019 года

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    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Шинник»
    Футболисты «СКА-Хабаровск»
    В воскресенье, 7 июля, в первом туре первенства первой российской лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле примет ярославский «Шинник». Начало поединка — в 10:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Шинник».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Июля 2019 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч
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    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровские «армейцы» завершили прошлый чемпионат на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав от зоны переходных матчей на четыре очка.

    До последнего тура первенства «красно-синие» претендовали на зону плей-офф, но свой поединок проиграли «Армавиру» (0:2), а их конкуренты осечки не допустили.

    Завершали розыгрыш ФНЛ-2018/19 хабаровчане не особо хорошо. В последних шести играх они чередовали домашние победы с неудачами на выезде (одна ничья при двух поражениях).

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    • В межсезонье «СКА-Хабаровск» провел три контрольные встречи, где две из них проиграл и одну свел вничью. Поражения состоялись от азербайджанского «Нефтчи» (1:3) и румынской «Политехники» (0:2), мировая пришлась на игру с армянским «Бананцем» — 1:1.

    «Шинник»

    Ярославцы финишировали строкой выше, чем их предстоящий противник, набрав на два очка больше. Но шансы на переходные встречи потеряли намного ранее.

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    Заканчивал «Шинник» первенство первого дивизиона 5-матчевой беспроигрышной серией, где он три игры выиграл и две закончил вничью.

    При подготовке к новому сезону «черно-синие» сыграли в четырех товарищеских играх, в которых одну встречу выиграли, одну свели вничью и дважды проиграли.

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    Сначала переиграли второлиговое «Торпедо» из Владимира (1:0), затем уступили «Текстильщику» (2:4), потом в спарке с «Химками» сыграли вничью и проиграли — 0:0 и 1:3.

    В минувшем сезоне в Ярославле команды расписали мировую — 1:1, в Хабаровске победил СКА — 2:1.

    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Шинник»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.15, победа «Шинника» — 3.85, ничья — 3.00.

    «Армейцы» сильно играют на своей территории, поэтому, как мы считаем, вполне могут рассчитывать на максимум очков в этой игре. 0

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    «СКА-Хабаровск» — «Шинник». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч ФНЛ 7 июля 2019 года. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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