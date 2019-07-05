Марокко — Бенин. Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч Кубка африканских наций 5 июля 2019 года

В пятницу, 5 июля, в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко сыграет с национальной командой Бенина. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Марокко — Бенин.

Марокко

Сборная Марокко выиграла все поединки группового этапа с одинаковым счетом по 1:0. Этими викториями марокканцы прервали свою серию без побед, которая до начала КАН-2019, состояла из четырех встреч кряду.

«Атласские львы» в квартете D континентального турнира поочередно одолели сборные Намибии, Кот-д’Ивуар и ЮАР.

Две из трех этих побед были добыты в самом эндшпиле матчей. С намибийцами и южно-африканцами команда Эрве Ренара забивала на последних минутах встречи.

Марокканцы, которые только один раз выигрывали КАН, еще в далеком 1976 году, в минувшем континентальном первенства завершили свое выступление на первом же этапе плей-офф.

Бенин

Национальная команда Бенина все матчи на этом розыгрыше завершила вничью. И с тремя очками смогла пробиться в плей-офф КАН.

Начала турнир с результативной мировой с командой Ганы со счетом 2:2, а затем дважды по 0:0 поделила очки с Гвинеей-Бисау и Камеруном.

Этой ничейной серией «белки» прервали свою 3-матчевую победную серию, которую они выдали перед самым стартом континентального турнира.

Для сборной Бенина этот выход в плей-офф КАН стал первым за четыре участия. Ранее бенинцы все свои выступления заканчивали на групповом этапе.

Все прогнозы на футбол

Последний раз эти команды играли в 2008 году. И тогда в рамках товарищеской встречи сборная Марокко победила Бенин со счетом 3:1.

Прогноз на Марокко — Бенин

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Марокко. На ее победу в основное время предлагают — 1.55.

На викторию сборной Бенина дают — 6.90, ничья оценена — в 3.80.

Проход: Марокко — 1.25; Бенина — 4.00.

Обе команды не особо блещут результативностью. А так как, на кону будет стоять билет в четвертьфинал, думаем, что и эта встреча будет малорезультативной. 0