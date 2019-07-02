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    Камерун не пустит Бенин в плей-офф КАН

    Бенин — Камерун. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Камеруна
    Прогноз на Бенин — Камерун
    Яя Банана
    Во вторник, 2 июля, в заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Бенина сразится с национальной командой Камеруна. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Бенин — Камерун.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Группа F 02 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    Бенин

    Сборная Бенина, которая берет только четвертый раз участие в финальной части КАН, ни разу не смогла преодолеть групповой этап.

    На этот розыгрыш «белки» квалифицировались обойдя команды Гамбии и Того, но отдали первое место Алжиру. В шести встречах отбора они добыли три виктории, один матч свели вничью и дважды проиграли, разница мячей в эти играх составила — 5:6.

    При подготовке к континентальному турниру бенинцы провели две контрольные игре, где дважды победили — Гвинею (1:0) и Мавританию (3:1).

    На полях Египта команда Бенина оба матча свела вничью. На старте розыгрыша дружина Мишеля Дюссье поделила очки с Ганой (2:2), благодаря удалению у соперника в начале второго тайма.

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    • Во втором туре бенинцы разошлись миром со сборной Гвинеи-Бисау (0:0). С двумя пунктами за тур до концы группового этапа они делят 2-3 место с ганцами, отставая от своего предстоящего противника на два балла.

    Камерун

    5-кратный чемпион Африки без труда добыл билет в финальную часть КАН-2019. На пару с Марокко они обошли сборные Коморских островов и Малави.

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    «Неукротимые львы» в отборочной компании одержали три победы при двух ничьих и одном поражении, забили в этих встречах шесть мячей, пропустили в два раза меньше.

    При подготовке к континентальному первенству сборная Камеруна обыграла Замбию и испанский клуб «Алькоркон» (11:0), а также сыграла вничью со сборной Мали (1:1).

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    На этом розыгрыше действующий чемпион Африки стартовал с уверенной победы над командой Гвинеей-Бисау со счетом 2:0, затем расписал мировую со сборной Ганы (0:0). С четырьмя очками команда Кларенса Зеедорфа лидирует в своем квартете, опережая 2 и 3 место на два пункта.

    Последний раз эти команды играли между собой в отборе к ЧМ-2006. И тогда камерунцы дважды победили — 2:1 и 4:1.

    Прогноз на Бенин — Камерун

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение действующим чемпионам КАН: победа сборной Камеруна — 1.90, победа сборной Гвинеи-Бисау — 5.00, ничья — 3.15.

    Камерун, который практически решил вопрос с путевкой в 1/8 финала КАН, скорее всего, не пожалеет своего оппонента и не отдаст первую строку в группе F. 0

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    Бенин — Камерун. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года. Прогноз на Бенин — Камерун. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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