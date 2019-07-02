Ангола — Мали. Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года

Во вторник, 2 июля, в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Анголы сыграет с национальной командой Мали. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Ангола — Мали.

Ангола

Сборная Анголы не без проблем добыла билет на поля Египта. В одном квартете с Мавританией, Буркина-Фасо и Ботсваной ангольцы финишировали первыми, но опередили третью строку всего лишь на два балла.

В шести матчах квалификации были добыты четыре победы при двух поражениях, забили в этих поединках девять мячей, а пропустили на три меньше.

Непосредственно перед КАН-2019 «Черные антилопы» провели только одну игру, в которой одолели Гвинея-Бисау (2:0), тем самым продлив выигрышную серию до трех матчей.

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В первом туре подопечные Срана Василевича разошлись миром с Тунисом — 1:1. Во втором — против Мавритании (0:0) они снова сыграли вничью, поэтому занимают третье место, но уступают Тунису 2-ю строчку из-за меньшего количества забитых мячей.

Мали

Национальная команда Мали стартовала на полях Египта с уверенной победы над сборной Мавритании — 4:1, забив в каждом из таймов по два гола.

Тем не менее, во втором туре коллектив довольствовался мирным исходом против Туниса — 1:1, но лидируют в группе с четырьмя баллами.

«Орлы», как и их предстоящий противник, блестяще провели отборочный турнир. Но что правда, потеряли очки в двух встречах.

В одной компании с Бурунди, Габоном и Южным Суданом было одержано четыре победы при двух ничейных результатах, забили за все отборочную кампанию 10 мячей, пропустили всего лишь два гола.

А вот подготовку к финальной части КАН-2019 малийцы провели неудачно, уступив Сенегалу (1:2) и Алжиру (2:3), а также сыграв вничью с Камеруном (1:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение номинальных гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех Анголы оценивается в 4,00, а ничья — в 2,90.

Рекомендуем ставить на то, что Мали выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0