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    Колумбия и Чили выяснят сильнейшего в основное время

    Колумбия — Чили. Прогноз (к. 3.45) и ставки на матч Кубка Америки 28 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Колумбия — Чили
    Радамель Фалькао
    29 июня в Сан-Паулу состоится третий четвертьфинальный поединок Копа Америка между сборными Колумбии и Чили. Время начала события 02:00 по московскому времени. Прогноз на Колумбия — Чили.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. 1/4 финала 29 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.60
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    Колумбия

    По результатам команда очень уверенно прошла групповую стадию турнира, выиграв во всех трех турах. В первой игре колумбийцам удалось обыграть самого главного соперника — сборную Аргентины со счетом 0:2. Затем последовали встречи с Катаром и Парагваем, которые закончились с одинаковым счетом 1:0.

    В итоге у «кофейщиков» 4 забитых и 0 пропущенных голов. Также стоит отметить, что это 4 победа команды подряд на данном турнире. Благодаря одной из них «желто-сине-красные» взяли бронзу в 2016 году.

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    Безусловно, потерей для сборной является Луис Мурьель. Он получил повреждение. Это слегка уменьшает количество вариантов в атаке. Тем не менее есть Фалькао и Сапата.

    На данный момент подопечные Карлуша Кейруша имеют 5-матчевую серию побед, причем во всех 5 случаях ворота команды оставались неприкосновенными.

    Кстати, в полуфинале Кубка Америки 2016 именно чилийцы нанесли Колумбии поражение. Матч закончился со счетом 0:2.

    Чили

    Чилийцы уже успели потерпеть одно поражение. В 3 туре команда уступила первую позицию Уругваю, проиграв сопернику 0:1. Зато в двух других поединках сборная Чили обеспечила себе выход в плей-офф благодаря двум победам кряду над Эквадором 1:2 и 0:4 над Японией.

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    • В 2016 году «красно-синие» имели такую же статистику выступлений по итогам групповой стадии, а после этого они выиграли турнир.

    Нужно отметить неплохую игру коллектива при стандартных положениях. Своим соперникам чилийские футболисты регулярно доставляли неприятности в подобных ситуациях. Также Чили любит атаковать флангами, причем одинаково хорошо работают два «крыла». Так что колумбийцам регулярно придется отбиваться от верховых подач.

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    • По системе «гол+пас» у «красной команды» лучшим является Алексис Санчес, имеющий 3 очка (2 гола и один ассист). Также дважды отмечался голом Эдуардо Варгас — лучший бомбардир прошлого розыгрыша.

    Прогноз

    Чуть больший перевес на стороне Колумбии — 2.21 против 3.80. Под исходом ничья букмекеры установили цифру 3.10.

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    Лишь в 2 из 6 поединков между этими сборными завершались с тоталом больше 2.5. А так уже третью встречу подряд забивается не более двух мячей.

    Это плей-офф и никто рисковать так сразу не собирается. Тем более Кейруш и Руэда будут противостоять друг другу в первый раз.

    Прогноз — обе забьют и матч завершится победой одной из команд. Здесь дают коэффициент 3.45. Все-таки атака в порядке и у тех, и у других. Скорее всего, дополнительного времени не будет. 0

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    Колумбия — Чили. Прогноз (к. 3.45) и ставки на матч Кубка Америки 28 июня 2019 года. Прогноз на Колумбия — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.45
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