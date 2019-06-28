Бразилия — Парагвай. Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка Америки 28 июня 2019 года

В пятницу, 28 июня, сборная Бразилии сыграет с командой Парагвая в рамках 1/4 финала Кубка Америки. Встреча, которая пройдет в Порту-Алегри, начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Парагвай.

Бразилия

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал Кубка Америки, заняв первое место в группе A с семью очками на счету.

Подопечные Тите начали домашний турнир с крупной победы над Боливией (3:0), в воротах которой дважды расписался Филиппе Коутиньо.

После этого бразильцы разошлись миром с Венесуэлой (0:0), хотя и владели заметным игровым и территориальным преимуществом.

В заключительном туре группового этапа «селесао» разгромило Перу (5:0).

Парагвай

Футболисты сборной Парагвая оказались в четвертьфинале несмотря на то, что стали лишь третьими в группе B.

В первом туре группового этапа «красно-белые» сыграли вничью с Катаром (2:2). Ведя по ходу встречи 2:0, они упустили преимущество в конце второго тайма.

Затем «гуарани» поделили очки с Аргентиной (1:1), хотя могли бы рассчитывать на более приемлемый результат, если бы Дерлис Гонсалес забил пенальти на 63-й минуте.

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В третьем туре Парагвай потерпел поражение от Колумбии (0:1), пропустив единственный гол от Густаво Куэльяра на 31-й минуте.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бразилии — 1.18, победа сборной Парагвая — 20.00, ничья — 7.80.

За последние 18 лет бразильцы четырежды играли с парагвайцами на Кубках Америки и ни разу не смогли выиграть. Более того, в 2011 и 2015 годах пятикратные чемпионы мира проигрывали им на стадии 1/4 финала.

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Позитивом для «селесао» можно назвать то, что на финише группового этапа они эффектно разгромили Перу, хотя сложно рассчитывать, что «гуарани» сдадутся так же просто.

Да, во многом парагвайцам повезло выйти в четвертьфинал, имея в активе всего два очка, но их ничья против Аргентины показывает, что они умеют бороться.

Нам кажется, что Бразилия точно не добьется крупной победы, поэтому наш прогноз — «победа сборной Парагвая с форой +2» за 1.98.

Также интересной выглядит ставка «ничья хотя бы в одном из таймов», которая принимается с коэффициентом 1.92. 0