Бразилия — Парагвай. Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка Америки 28 июня 2019 года

Бразилия
Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал Кубка Америки, заняв первое место в группе A с семью очками на счету.
Подопечные Тите начали домашний турнир с крупной победы над Боливией (3:0), в воротах которой дважды расписался Филиппе Коутиньо.
После этого бразильцы разошлись миром с Венесуэлой (0:0), хотя и владели заметным игровым и территориальным преимуществом.
В заключительном туре группового этапа «селесао» разгромило Перу (5:0).
Парагвай
Футболисты сборной Парагвая оказались в четвертьфинале несмотря на то, что стали лишь третьими в группе B.
В первом туре группового этапа «красно-белые» сыграли вничью с Катаром (2:2). Ведя по ходу встречи 2:0, они упустили преимущество в конце второго тайма.
Затем «гуарани» поделили очки с Аргентиной (1:1), хотя могли бы рассчитывать на более приемлемый результат, если бы Дерлис Гонсалес забил пенальти на 63-й минуте.
Календарь и таблица Кубка Америки-2019
В третьем туре Парагвай потерпел поражение от Колумбии (0:1), пропустив единственный гол от Густаво Куэльяра на 31-й минуте.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бразилии — 1.18, победа сборной Парагвая — 20.00, ничья — 7.80.
За последние 18 лет бразильцы четырежды играли с парагвайцами на Кубках Америки и ни разу не смогли выиграть. Более того, в 2011 и 2015 годах пятикратные чемпионы мира проигрывали им на стадии 1/4 финала.
Позитивом для «селесао» можно назвать то, что на финише группового этапа они эффектно разгромили Перу, хотя сложно рассчитывать, что «гуарани» сдадутся так же просто.
Да, во многом парагвайцам повезло выйти в четвертьфинал, имея в активе всего два очка, но их ничья против Аргентины показывает, что они умеют бороться.
Нам кажется, что Бразилия точно не добьется крупной победы, поэтому наш прогноз — «победа сборной Парагвая с форой +2» за 1.98.
Также интересной выглядит ставка «ничья хотя бы в одном из таймов», которая принимается с коэффициентом 1.92. 0